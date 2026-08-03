Cuenta DNI renueva beneficios y promociones para sus más de 10 millones de usuarios

Cuenta DNI renueva todos los beneficios y promociones, en diversos rubros.

Cuenta DNI renueva sus beneficios para su comunidad de 10,6 millones de usuarios con promociones exclusivas para el mes de agosto. Este mes incluye descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses , además de propuestas en gastronomía y otros rubros .

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Desde la banca pública bonaerense indicaron que una persona que utiliza todas las promociones disponibles puede alcanzar un ahorro superior a los $169 mil mensuales .

- Comercios de cercanía: 20% de descuento, de lunes a viernes con tope de $6.000 por persona y por semana.

¡Llegó agosto y Cuenta DNI te sigue acompañando con los mejores beneficios! Conocé todas las promos en supermercados, comercios de barrio, gastronomía, garrafas y mucho más https://t.co/PCprdjgdu0 pic.twitter.com/MwfZQxuW7y

- Mercados Bonaerenses y ferias: ahorro de hasta 40%, con tope de $6.000 por persona y por semana.

- Garrafas: 40% de bonificación, con tope de $18.000 por persona y por mes.

- Universidades y entidades educativas: 40% de descuento con tope de $6.000 por persona y por semana.

- Además, 25% en locales de gastronomía y locales YPF Full, y 10% en librerías de texto, farmacias y perfumerías.

Fuente: Agencia DIB