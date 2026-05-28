jueves 28 de mayo de 2026
28 de mayo de 2026 - 15:52

Trago amargo en Mar del Tuyú: se robaron la bombilla del famoso mate gigante

La escultura del mate, obra del chaqueño Diego Artes, está emplazada cerca del muelle de Mar del Tuyú. La bombilla robada mide casi dos metros.

Por Agencia DIB
La bombilla ya no está más en el emblemático mate de Mar del Tuyú.

La bombilla ya no está más en el emblemático mate de Mar del Tuyú.

IG Diego Artes
Diego Artes en acción

Diego Artes en acción

FB Diego Artes.
El autor y su mate en Mar del Tuyú.

El autor y su mate en Mar del Tuyú.

FB Diego Artes
El mate, con otro tono, poco antes de que desapareciera la bombilla.

El mate, con otro tono, poco antes de que desapareciera la bombilla.

FB Diego Artes

El artista urbano, escultor y muralista Diego Chávez, más conocido como Diego Artes, denunció que la emblemática obra del mate que está en la playa del Mar del Tuyú, cerca del muelle, fue vandalizada ya que se robaron la enorme bombilla de casi dos metros de altura.

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La escultura hecha con neumáticos reciclados y caucho moldeado imita perfectamente la forma de un porongo de mate criollo, coronado por la gran bombilla metálica, ahora desaparecida. Está emplazada desde hace un año y medio en la avenida Costanera y calle 75, uno de los sitios más visitados de esta playa del Partido de La Costa.

Hasta el momento se desconoce quiénes son los responsables del hecho, aunque se espera que las cámaras de seguridad puedan aportar datos para identificarlos.

Mate bombilla rs
El mate, con otro tono, poco antes de que desapareciera la bombilla.

El mate, con otro tono, poco antes de que desapareciera la bombilla.

Diego Artes, un artista junto al mar

Oriundo de Pampa del Infierno, en la provincia de Chaco, Diego Artes adoptó a Mar del Tuyú como base para sus proyectos, aunque viaja seguido por diferentes puntos del país creando "eco-parques" y plazas temáticas.

mate en marcha rs
Diego Artes en acción

Diego Artes en acción

Sus impactantes esculturas a gran escala están hechas con materiales reciclados, principalmente neumáticos usados. Diego define su técnica y estilo como "ecocirujeo": recolecta cubiertas viejas que las gomerías desechan o que quedan abandonadas —evitando que sean quemadas o contaminen— y las transforma en arte.

mate y autor rs
El autor y su mate en Mar del Tuyú.

El autor y su mate en Mar del Tuyú.

Además del mancillado mate, en Mar del Tuyú hay más obras de Diego, como El Brontosaurio gigante (tal vez su obra más espectacular, hecha con unas 170 cubiertas en desuso); Fauna marina en la costanera, como la enorme tortuga marina y un camarón gigante, vecinos al mate: y El árbol de la vida, pleno de formas curvas, llenos de color, flores y mariposas que rompen con la rigidez del caucho original.

Fuente: Agencia DIB

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