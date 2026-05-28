Merlo: se conoció el informe de la autopsia al cuerpo de la niña que murió en un jardín de infantes

El terrible episodio ocurrió en el jardín Raíces y Alas, ubicado en las calles Víctor Hugo y Quito de la localidad bonaerense de Libertad, partido de Merlo. (Google Maps)

En las últimas horas se conoció el resultado de la autopsia que aportó datos sobre los causales de muerte de Nazarena Fernández, la niña de 5 años que falleció tras descompensarse en el Jardín de Infantes Raíces Alas, en la localidad de Merlo.

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Merlo: una niña de cinco años se descompensó y murió en el jardín de infantes

El estudio forense determinó que la pequeña murió a causa de una insuficiencia cardíaca aguda acompañada por un edema pulmonar agudo , y descartó que el golpe sufrido al caer haya sido el motivo del fallecimiento.

De acuerdo a la información que se sumó al expediente judicial, la descompensación que desencadenó el deceso podría haberse originado por “alguna patología congénita” que no había sido detectada previamente, o por un cuadro compatible con una “muerte súbita infantojuvenil inexplicada”, precisó el portal Primer Plano Online .

El terrible episodio ocurrió la semana pasada durante el horario escolar. La niña pidió permiso para ir al baño , la acompañó su maestra, y al ver que no salía abrió la puerta y la encontró desvanecida, en el piso.

A partir de ese momento, integrantes del equipo educativo comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) dentro del jardín, aunque la menor no reaccionó a los primeros auxilios. Mientras tanto, las autoridades del establecimiento solicitaron asistencia médica y realizaron el llamado al 911.

Antes de que llegara la ambulancia, un patrullero arribó al lugar y, debido a la gravedad de la situación, efectivos policiales y docentes trasladaron a la niña a la clínica San Juan Bautista. En ese centro de salud continuaron durante varios minutos las maniobras de reanimación. Sin embargo, después de aproximadamente una hora de intentos, los médicos confirmaron el fallecimiento.

La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Capello, titular de la Fiscalía N°2 de Morón, quien dispuso la realización de la autopsia y abrió una causa por averiguación de causales de muerte.

El informe fue elaborado por especialistas de la Delegación Departamental de Policía Científica de Morón. El mismo determinó que Nazarena presentaba un hematoma en la frente producto de la caída sufrida tras descompensarse, aunque aclaró que se trató de una contusión superficial sin relación causal con la muerte.

Desde la dirección de la institución señalaron que continúan colaborando con la investigación judicial, mientras la fiscalía reúne declaraciones testimoniales, antecedentes escolares y registros médicos de la menor.

Cómo realizar RCP en niños hasta la pubertad

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica que implica un conjunto de conocimientos científicos y habilidades que se aplican al tratamiento del paro cardiorrespiratorio (PCR) con el objeto de restablecer las funciones vitales. Dicho de otra forma, permiten ayudar a mantener a la víctima con vida hasta que llega la ayuda de emergencia.

El Ministerio de Salud de la Nación ofrece una capacitación en video para familias y profesionales de la educación o de cuidado de infancias, para que tengan en cuenta cómo se realizan estas maniobras específicas en niños, hasta los 12 años.

Colocar al niño boca arriba sobre una superficie plana y firme, sin ropa en el torso.

y firme, sin ropa en el torso. Comprobar si respira.

Comprimir el pecho con el talón de la mano , sobre una línea recta trazada entre los pezones del menor.

, sobre una línea recta trazada entre los pezones del menor. Se recomienda comprimir unos 5 centímetros de profundidad, con una presión cuidada para no quebrar ningún hueso, a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto (dos por segundo).

Los ciclos serán de 30 compresiones y dos ventilaciones (soplar sobre boca y nariz). Se recomienda realizar cinco ciclos seguidos de compresiones y ventilaciones.

Embed - Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en niños y niñas desde 1 año hasta la pubertad

Las dos ventilaciones en las vías aéreas del menor deben realizarse con una mano en la frente y otra levantando el mentón: la ventilación debe abarcar boca y nariz del niño.

Ni bien se detecte que el niño mejora, llora o respira, se debe colocar al niño en posición de recuperación.

Muerte súbita

La muerte súbita, como el término lo indica, es una muerte que ocurre inesperadamente en una persona aparentemente sana. Tal como describe el Ministerio de Salud de la Nación constituye el evento final de un conjunto de patologías cardíacas.

El cuadro de muerte súbita en pediatría se denomina muerte súbita e inesperada del lactante (MSIL). La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advierte que es una de las principales causas de fallecimiento en menores de un año.

Los especialistas recomiendan enfáticamente prácticas de sueño seguro para reducir el riesgo, alertando especialmente sobre los peligros del colecho y la importancia de la posición al dormir.

Las recomendaciones clave de la SAP incluyen:

Posición boca arriba : los bebés siempre deben acostarse boca arriba (en decúbito supino) para dormir, tanto de noche como durante las siestas.

: los bebés siempre deben acostarse boca arriba (en decúbito supino) para dormir, tanto de noche como durante las siestas. Superficie firme : el bebé debe dormir en una cuna, moisés o practicuna aprobada, con un colchón firme y sin objetos sueltos.

: el bebé debe dormir en una cuna, moisés o practicuna aprobada, con un colchón firme y sin objetos sueltos. Cuna libre de objetos : se debe evitar el uso de almohadas, acolchados, peluches, protectores de cuna y mantas sueltas, ya que pueden obstruir la respiración del bebé.

: se debe evitar el uso de almohadas, acolchados, peluches, protectores de cuna y mantas sueltas, ya que pueden obstruir la respiración del bebé. Evitar el colecho: la SAP desaconseja compartir la cama. El colecho aumenta drásticamente el riesgo de aplastamiento, estrés térmico y sofocación.

Fuente: Agencia DIB