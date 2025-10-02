jueves 02 de octubre de 2025
2 de octubre de 2025 - 12:58

Julio Conte Grand reconoció que el crecimiento del narcotráfico fue "desmesurado"

El Procurador bonaerense Julio Conte Grand se refirió a la problemática del narcotráfico y las herramientas necesarias para combatirla.

Por Agencia DIB
El procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte-Grand.
El procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte-Grand.
"El avance ha sido muy significativo. Ahora se invisibiliza la situación, pero estos procesos aberrantes con que nos hemos enfrentado, y que ponen a la población en estado de vilo, son una manifestación de lo que viene sucediendo en distintos ámbitos desde hace ya bastante tiempo", refirió en declaraciones al programa Panorama de LU2 y que reproduce La Nueva.

En ese sentido, Conte Grand sostuvo que la Justicia de la provincia de Buenos Aires viene trabajando en el narcomenudeo, “en forma profesional y de manera organizada” y en ese sentido coordina su tarea con la Justicia Federal. “Estamos satisfechos y la articulación es muy buena. La tarea es constante, pero sin ninguna duda el crecimiento del narcotráfico ha sido desmesurado", destacó.

En otro momento de la entrevista, el funcionario resaltó que existe un crecimiento importante de los hechos delictivos vinculados a la violencia. Pero aclaró: “No tanto cuantitativamente como en lo que respecta a la creciente violencia y el acceso progresivo y constante del narcotráfico en distintos lugares de nuestra provincia. Esto nos ha impuesto la necesidad de estar presentes en estos sitios y poder asistir a la gente, atendiendo a quien se quiera acercar para comentar lo que necesitan. El objetivo es fortalecer el principio convencional y constitucional del acceso a la justicia". (DIB)

