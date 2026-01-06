Insólito: en un hospital de Mar del Plata adoptaron gatos para espantar a las ratas

La insólita noticia se conoció en las últimas horas: ante la presencia de roedores y la insuficiencia de las fumigaciones realizadas, las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps) de Mar del Plata apelaron en los últimos días a un método casero, que fue la adopción de gatos . La situación genera preocupación entre trabajadores y familiares por los riesgos vinculados a la salud pública .

La llamativa medida -de acuerdo con 0223 - comenzó a implementarse la semana pasada. En diciembre ya se hablaba de la presencia de ratas y cucarachas en el instituto nacional, ubicado sobre la Ruta 88 .

Al principio se llevaron adelante tareas de fumigación pero resultaron insuficientes. De ese modo, desde la dirección se habilitó la adopción de gatos como mecanismo para disuadir la presencia de las ratas.

En concreto, se trata de dos gatas de corta edad que atraviesan una etapa de “adaptación” a su nuevo entorno y por ello permanecen en una oficina del piso de internación. Los felinos fueron liberados a modo de prueba en un sector donde se habría detectado la presencia de roedores.

Preocupación

La situación genera preocupación entre trabajadores y familiares por los riesgos vinculados a la salud pública, la seguridad de los pacientes y el funcionamiento institucional, a raíz de la presencia de animales de compañía dentro del establecimiento. De todos modos, en otras localidades como La Plata hace rato que se avanzó con una iniciativa para incorporar perros en la asistencia de pacientes internados.

Más allá del contexto, se aclaró que las gatas se encuentran debidamente vacunadas y castradas, además de estar bien alimentadas e hidratadas.

Fuente: Agencia DIB