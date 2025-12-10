Saru y Cora, las perras golden que asisten a niños internados en el Hospital de Niños de La Plata

El Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata mantiene desde hace un año un compromiso con la humanización del cuidado, a través de una experiencia asistida con perros, que ha demostrado beneficios ampliamente observados en unos 54 pacientes pediátricos, como reducción del estrés, la ansiedad , el miedo y el dolor ; mejoras en el ánimo ; mayor participación; alivio emocional durante procedimientos médicos; y momentos de juego que aportan contención en internaciones prolongadas.

Esta iniciativa, comenzó en 2024 mediante un convenio con el equipo “Las MacAnitas”, liderado por la adiestradora Ana Morinigo y sus perras Saru y Cora , dos golden retrievers de tres años que protagonizaron la primera experiencia de intervención asistida con animales dentro del hospital.

Por sus características y formación, las perras golden desarrollaron desde el inicio intervenciones dinámicas, lúdicas y de interacción física, comenzando en los espacios verdes y, progresivamente, ingresando a las salas de Clínica Pediátrica .

El impacto positivo de esta experiencia motivó la expansión del enfoque y la incorporación de nuevas modalidades. En este marco, se puso en marcha un segundo programa complementario, surgido de un acuerdo entre el hospital, la Defensoría del Pueblo de la Provincia y el Observatorio del Vínculo Humano-Animal de la UNAJ, dirigido por el Dr. Juan Enrique Romero .

Perras ayudan a los nenes internados a sobrellevar sus tratamientos, acompañándolos con amor y ternura.

Con la guía de instructores, doctores y cuidadores, estos animales juegan con los pequeños seleccionados, logrando que su estadía en el hospital sea más llevadera. pic.twitter.com/A2yUGnJFs7 — Telefe Noticias (@telefenoticias) December 10, 2025

Así, a esta práctica de humanización del cuidado con perros se va a integrar Ari, un chihuahua de pelo largo con un rol distinto y una impronta propia dentro del proyecto. A diferencia de Saru y Cora, cuyo trabajo se sostiene en actividades grupales, dinámicas y de juego activo, Ari desarrolla intervenciones más suaves, de cercanía y baja demanda física, adecuadas a su tamaño, su temperamento y su tipo de entrenamiento. Su presencia resulta especialmente valiosa para acompañar momentos de angustia, reducir la ansiedad, favorecer la comunicación emocional y generar un ambiente de confianza, sobre todo en niñas, niños y adolescentes que transitan situaciones sensibles o procedimientos que generan temor.

Ambos programas, el iniciado por “Las MacAnitas” con Saru y Cora, y el nuevo impulsado por la Defensoría y la UNAJ con Ari, se articulan desde una misma visión: mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes internados, integrando dimensiones emocionales, sociales, físicas y cognitivas.

Perspectiva integral

Impulsadas desde el inicio por el Director Ejecutivo Dr. Gustavo Sastre junto al Servicio de Trabajo Social, estas iniciativas consolidan una perspectiva integral del cuidado en salud, donde el bienestar emocional, el derecho al juego y la contención afectiva forman parte esencial del proceso de atención.

La presencia sostenida de ambos programas ha generado un creciente interés de otros servicios para incorporarlos, siempre contemplando el deseo de cada NNyA y evaluando el impacto positivo que estas experiencias pueden brindar durante la internación.

Así, el “Ludovica” continúa avanzando hacia un modelo de atención más humano, sensible y cercano, en el que los animales se convierten en puentes que alivian, conectan y acompañan a las infancias en los momentos más difíciles.

Fuente: Agencia DIB