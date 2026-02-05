Imprudencia en playas: Luchemos por la Vida apuntó a la falta de controles y al municipio de Pinamar

La Asociación Civil Luchemos por la Vida , con más de 30 años de trabajo y experiencia en educación y prevención de la inseguridad vial, reflexionó sobre la imprudencia que todos los veranos causa graves incidentes en las playas bonaerenses. En esa línea, la entidad subrayó que " la falta de controles, regulaciones, señalizaciones y delimitaciones efectivas de los lugares en los que se permite este tipo de conducción de riesgo , resultan la principal causa de estas lesiones y muertes en el tránsito".

Asimismo, el organismo le sugirió al Intendente de Pinamar , Juan Ibarguren, que "no es justo ni inteligente” poner en riesgo la vida de las personas, "evitando controlar y sancionar para mantener negocios redituables en los médanos de la Costa". La frase hace referencia a una declaración de Ibargurren, luego de que el municipio se mostrara en contra de la prohibición de la circulación de 4x4 y vehículos UTV en la zona de médanos La Frontera , sumamente concurrida por familias en vacaciones.

"Pinamar se lleva el triste podio de sumar graves heridos por siniestros de tránsito protagonizados por irresponsables al volante de cuatriciclos y otros vehículos todoterreno. El caso más resonante fue el de Bastián , un niño de 8 años que, el pasado 12 de enero, resultó gravemente herido, y se encuentra en estado crítico, tras el choque frontal entre la UTV en que viajaba junto a su padre y su pareja, y una camioneta Amarok, mientras corrían por los médanos de La Frontera , zona tristemente célebre por la cantidad de muertos que ha acumulado en los últimos años", precisó el documento de la organización.

En la última década, en La Frontera se han contabilizado al menos seis decesos y decenas de heridos graves. También otras partes de la costa bonaerense, como Villa Gesell y Costa del Este, han sumado víctimas fatales por maniobras imprudentes en médanos o en las playas.

En los últimos días, Noemí Quirós, que conducía la UTV en la que viajaba Bastián, y Manuel Molinari, que los chocó de frente con su Amarok, dieron positivo en el test de alcoholemia y fueron inhabilitados por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. No obstante, la organización advirtió: "Lamentablemente, estas sanciones llegan tarde para las víctimas, que podrían haberse evitado de haber asumido, las autoridades locales, su responsabilidad de controlar y sancionar a los conductores de este tipo de vehículos que se acercan a estos sitios en busca de la velocidad y el riesgo, pero ponen en peligro las vidas de otros, incluidos sus propios hijos".

Bastian Jerez accidente Los vehículos que intervinieron en el grave accidente que dejó a Bastián Jerez peleando por su vida.

Decisión polémica

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, anunció días atrás que apelará la medida judicial que prohíbe las actividades con cuatriciclos, motos, UTV y camionetas 4x4 en la zona de los médanos de La Frontera. La decisión había sido tomada tras un fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº.4 de Dolores, que ordenó la suspensión inmediata de carreras, picadas y pruebas de destreza en la zona.

El fallo, dictado por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, responde a un amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). En la presentación se argumentó que en el lugar se realizan desde hace años “maniobras temerarias sin autorización ni controles”, derivando en accidentes graves y muertes recurrentes, varios con víctimas menores de edad.

Sin embargo, el intendente Ibarguren se mostró crítico de la prohibición en declaraciones al diario Clarín. “Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente”, expresó, y sostuvo que este tipo de actividades en la arena es “algo cultural de Pinamar”.

