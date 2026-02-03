martes 03 de febrero de 2026
3 de febrero de 2026 - 09:09

El intendente de Pinamar apelará la prohibición de vehículos en los médanos de La Frontera

Con el argumento que es “algo cultural de Pinamar”, Juan Ibarguren anticipó que recurrirá la medida dispuesta por un juez de Dolores. Los accidentes en los médanos fueron una constante este verano.

Por Agencia DIB
Juan Ibarguren, intendente de Pinamar.

Juan Ibarguren, intendente de Pinamar.

El Mensajero de la Costa

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, anunció que apelará la medida judicial que prohíbe las actividades con cuatriciclos, motos, utvs y camionetas 4x4 en la zona de los médanos de La Frontera, un sector de gran conflicto durante la temporada de verano.

Más noticias
La Justicia pone fin al descontrol en la zona de los médanos de Pinamar.

Pinamar: un juez prohibió las actividades con motos, cuatriciclos y 4x4 en los médanos de La Frontera
La Playa Olímpica tuvo como escenario principal Playa Varese, en Mar del Plata.

El espíritu olímpico en las playas de Mar del Plata, Chapadmalal, Miramar, Pinamar, Cariló y Villa Gesell

La decisión había sido tomada tras un fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores, que ordenó la suspensión inmediata de carreras, picadas y pruebas de destreza en la zona, informó El Mensajero de la Costa.

Verano de accidentes en los médanos

El fallo, dictado por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, responde a un amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). En la presentación se argumentó que en el lugar se realizan desde hace años “maniobras temerarias sin autorización ni controles”, derivando en accidentes graves y muertes recurrentes, varios con víctimas menores de edad.

Sin embargo, el intendente Ibarguren se mostró crítico de la prohibición en declaraciones a Clarín: “Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente”. Sostuvo que la actividad es “algo cultural de Pinamar” y que genera trabajo, anunciando que instruyó al área legal municipal para apelar la medida.

El juez había señalado en su resolución que el municipio no puede excusarse en la titularidad privada de los predios para omitir su deber de control, especialmente ante un riesgo “cierto, conocido y evitable”. La medida cautelar se mantendrá vigente hasta que la comuna garantice condiciones de seguridad adecuadas, incluyendo señalización, delimitación de áreas y supervisión efectiva.

Este lunes, tras conocerse el fallo del juez de Dolores, se vio menos movimientos de motos, cuatriciclos, 4x4 y UTVs en los médanos de La Frontera.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Pinamar: un juez prohibió las actividades con motos, cuatriciclos y 4x4 en los médanos de La Frontera

El espíritu olímpico en las playas de Mar del Plata, Chapadmalal, Miramar, Pinamar, Cariló y Villa Gesell

Operaron por séptima vez a Bastián Jerez tras permanecer 10 días estable

Mar del Plata: Bastián Jerez será operado por séptima vez

Pinamar: menor confesó que fue él quien agredió a su amigo y no una patota

Los guardavidas de Pinamar levantaron el paro tras una oferta de aumento

La salud de Bastián Jeréz: "de a poco le están quitando el respirador"

Este domingo no habrá guardavidas municipales en las playas de Pinamar por una medida de fuerza

Inauguran relojes urbanos de plástico reciclado en Cariló y Pinamar

Caso Bastián: los responsables del choque quedaron inhabilitados para conducir

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En el siniestro trabajaron nueve dotaciones de bomberos, tanto de Cañuelas como de Lobos.

Cañuelas: un incendio arrasó con un depósito de autos a metros de la Ruta 205

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El girasol es el cultivo en ascenso en la Argentina. La baja de la producción en Ucrania favorece este momento.

El girasol, el cultivo estrella: las exportaciones crecieron el 46,8% en 2025