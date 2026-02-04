Pinamar: el PRO bonaerense respaldó al intendente Ibarguren en contra de la prohibición de vehículos en La Frontera

Juan Ibarguren, intendente de Pinamar. El Mensajero de la Costa

El PRO de la provincia de Buenos Aires respaldó al intendente de Pinamar, el dirigente político de ese espacio, Juan Manuel Ibarguren, quien apeló la medida judicial que prohíbe las actividades con cuatriciclos, motos, utvs y camionetas 4x4 en la zona de los médanos de La Frontera.

De acuerdo con el partido, “es llamativo que esta cautelar aplique solo en Pinamar, donde gobierna el PRO, y no en otros municipios costeros donde gobierna el kirchnerismo. Prohibir indiscriminadamente no es la solución: el orden se garantiza sancionando con firmeza a quienes incumplen las reglas y ponen en riesgo a los demás, tal como lo viene haciendo desde el primer día la gestión del intendente Juan Ibarguren”.

El comunicado, titulado “en Pinamar hay una gestión que se hace cargo de los problemas y pone orden”, comienza justamente con esa idea: “En Pinamar hay una gestión que PONE ORDEN y se hace cargo de los problemas. Todos los días conviven miles de vecinos y turistas que circulan de manera RESPONSABLE en 4x4, UTV y cuatriciclos, una actividad que además forma parte de las actividades turísticas y recreativas que ofrece nuestra costa bonaerense”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/probuenosairesp/status/2018845229659607156?s=20&partner=&hide_thread=false En Pinamar hay una gestión que se hace cargo de los problemas y pone orden. pic.twitter.com/ZCGVItiinz — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) February 4, 2026 Luego sigue el párrafo sobre la cautelar que se aplica “solo” en Pinamar, y cierra con el apoyo a Ibarguren: “Por eso, todo nuestro respaldo a la apelación que está presentando ante esta medida cautelar injusta. Basta de castigar a la gran mayoría de vecinos y turistas que cumplen con las reglas por unos pocos inadaptados que violan las normas. A ellos debe caerles todo el peso de la ley”.

Prohibición en Pinamar Como informó Agencia DIB ayer martes, el intendente de Pinamar, Ibarguren, anunció que apelará la medida judicial que prohíbe las actividades con cuatriciclos, motos, utvs y camionetas 4x4 en la zona de los médanos de La Frontera, un sector de gran conflicto durante la temporada de verano. La decisión fue tomada tras un fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores, que ordenó la suspensión inmediata de carreras, picadas y pruebas de destreza en la zona, informó El Mensajero de la Costa. Fuente: Agencia DIB

