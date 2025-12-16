martes 16 de diciembre de 2025
Fin de año en La Plata: una capital que se vacía al calor del éxodo universitario

Con más de 120 mil estudiantes, La Plata es una de las principales ciudades universitarias del país. En verano, su partida modifica la vida cotidiana en la capital.

Fotografía de La Plata casi sin tránsito, en una calle principal

La llegada del verano produce en La Plata un fenómeno recurrente: la ciudad pierde población de manera transitoria. El motivo por el que las calles se ven vacías no sólo es el calor agobiante: es el receso académico y la consecuente partida de una porción de los estudiantes universitarios que residen en la capital bonaerense.

Descenso poblacional: una capital universitaria

Según el censo de 2022, el partido de La Plata cuenta con más de 940 mil habitantes permanentes, pero alberga a más de 120 mil estudiantes de grado de la Universidad Nacional de La Plata, a los que se suman alumnos de otras universidades, institutos terciarios y centros de formación. Una parte considerable de ese universo proviene de otras ciudades y provincias y se instala en La Plata exclusivamente por motivos de estudio.

Con el cierre de cursadas y la disminución de la actividad académica entre diciembre y febrero, muchos de esos estudiantes regresan a sus lugares de origen o reducen su presencia en la ciudad. Aunque no existen cifras oficiales sobre la variación estacional exacta, especialistas y actores locales coinciden en que la población efectiva se reduce en decenas de miles de personas durante el verano.

El impacto se percibe en distintos niveles: menor demanda de alquileres temporarios, caída del consumo en comercios, cambios en la frecuencia del transporte público y una ciudad visiblemente más tranquila. Así, La Plata confirma cada verano su condición de ciudad universitaria: una urbe cuya demografía no es estática, sino que se expande y se contrae al ritmo del calendario académico.

