miércoles 01 de julio de 2026
1 de julio de 2026 - 21:09

Federico Achával y Martín Llaryora coincidieron en la importancia de fortalecer la educación para transformar realidades

El intendente de Pilar, el gobernador de Córdoba, y el vicepresidente de la CAF, Christian Asinelli, participaron de Experiencia Foco, un espacio de intercambio impulsado por la Comunidad Araucaria de la Fundación Varkey.

Por Agencia DIB
El intendente de Pilar, Federico Achával, destacó la importancia de estos espacios de diálogo y cooperación regional.

El intendente de Pilar, Federico Achával, destacó la importancia de estos espacios de diálogo y cooperación regional.

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La educación como herramienta de transformación social y motor del desarrollo fue el eje del encuentro que reunió al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; al vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Christian Asinelli; y al intendente de Pilar, Federico Achával, junto a referentes educativos de distintos países de la región.

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Nacido en la localidad bonaerense de Tres Arroyos, el titular del SMN, Pedro Di Nezio, es doctor en Meteorología y Oceanografía Física por la Universidad de Miami, e ingeniero mecánico graduado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

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La reunión se realizó en el marco de Experiencia Foco, un espacio promovido por la Comunidad Araucaria, una iniciativa de la Fundación Varkey que convoca a ministros, funcionarios y especialistas en educación de América Latina para intercambiar experiencias y debatir políticas públicas destinadas a fortalecer los sistemas de aprendizaje.

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Desafíos de los sistemas educativos

Durante la jornada, los dirigentes analizaron los desafíos que atraviesan los sistemas educativos y la necesidad de construir estrategias que permitan ampliar oportunidades y acompañar el crecimiento de las comunidades.

Achával destacó la importancia de estos espacios de diálogo y cooperación regional. “Estos encuentros son fundamentales para intercambiar experiencias y articular políticas públicas que mejoren y transformen los procesos de aprendizaje”, expresó el jefe comunal de Pilar.

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La educación, la política pública más transformadora

En esa línea, remarcó que “la política pública más transformadora es la educación” y señaló que desde el Estado se deben impulsar acciones que generen más oportunidades y permitan construir “un futuro con desarrollo e inclusión para todos”.

Además, el intendente sostuvo que “el futuro se piensa desde la educación y el trabajo” y aseguró que cuando existen políticas públicas orientadas a ampliar derechos y generar oportunidades “se transforma positivamente la vida de las personas”.

Experiencia Foco se consolidó como un ámbito de reflexión e intercambio entre autoridades educativas de América Latina, con el objetivo de compartir experiencias exitosas y promover políticas que permitan enfrentar los nuevos desafíos de la enseñanza en la región.

Fuente: Agencia DIB

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