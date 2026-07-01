Federico Achával y Martín Llaryora coincidieron en la importancia de fortalecer la educación para transformar realidades

El intendente de Pilar, Federico Achával, destacó la importancia de estos espacios de diálogo y cooperación regional.

La educación como herramienta de transformación social y motor del desarrollo fue el eje del encuentro que reunió al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; al vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Christian Asinelli; y al intendente de Pilar, Federico Achával, junto a referentes educativos de distintos países de la región.

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La reunión se realizó en el marco de Experiencia Foco, un espacio promovido por la Comunidad Araucaria, una iniciativa de la Fundación Varkey que convoca a ministros, funcionarios y especialistas en educación de América Latina para intercambiar experiencias y debatir políticas públicas destinadas a fortalecer los sistemas de aprendizaje.

Durante la jornada, los dirigentes analizaron los desafíos que atraviesan los sistemas educativos y la necesidad de construir estrategias que permitan ampliar oportunidades y acompañar el crecimiento de las comunidades.

Achával destacó la importancia de estos espacios de diálogo y cooperación regional. “Estos encuentros son fundamentales para intercambiar experiencias y articular políticas públicas que mejoren y transformen los procesos de aprendizaje”, expresó el jefe comunal de Pilar.

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La educación, la política pública más transformadora

En esa línea, remarcó que “la política pública más transformadora es la educación” y señaló que desde el Estado se deben impulsar acciones que generen más oportunidades y permitan construir “un futuro con desarrollo e inclusión para todos”.

Además, el intendente sostuvo que “el futuro se piensa desde la educación y el trabajo” y aseguró que cuando existen políticas públicas orientadas a ampliar derechos y generar oportunidades “se transforma positivamente la vida de las personas”.

Experiencia Foco se consolidó como un ámbito de reflexión e intercambio entre autoridades educativas de América Latina, con el objetivo de compartir experiencias exitosas y promover políticas que permitan enfrentar los nuevos desafíos de la enseñanza en la región.

Fuente: Agencia DIB