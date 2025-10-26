domingo 26 de octubre de 2025
26 de octubre de 2025 - 17:10

Elecciones: ¿habrá clases en las escuelas bonaerenses?

El Gobierno bonaerense fijó las pautas para el día después de las elecciones de este domingo en las escuelas de toda la provincia.

Por Agencia DIB
Alumnos y un docente en el aula.&nbsp;

Este lunes 27 de octubre, tras la jornada electoral legislativa, va a haber clases con normalidad en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. La medida ya había sido resuelta por el Gobierno de Axel Kicillof en la previa de los pasados comicios del 7 de septiembre y ahora se volverá a aplicará de manera similar.

Según la Dirección General de Cultura y Educación, las clases se dictarán con normalidad desde la mañana. Las escuelas utilizadas como centros de votación serán desinfectadas durante la noche del domingo, según lo establecido en Resolución 3915/2025.

Para asegurar la jornada de clases al día siguiente de la elección, la cartera educativa “dispuso la creación de un suplemento no remunerativo y no bonificable de $46.900 para que el personal auxiliar de la educación realice las actividades de limpieza tras el cierre de cada acto electoral”.

"Asimismo, se establece que las autoridades de los establecimientos de gestión municipal y privada afectados como centros de votación, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el normal dictado de clases al día siguiente de las elecciones", habían indicado además.

