El joven con síndrome de Down que había desaparecido en Gonnet fue encontrado sano y salvo

El momento en el que la Patrulla Municipal encuentra a “Goyo” Morgante. (Municipalidad de La Plata)

La búsqueda de Gregorio “Goyo” Morgante, un joven de 17 años con síndrome de Down que había desaparecido en la localidad platense de Gonnet, llegó a un final feliz en horas de la noche del lunes, cuando el muchacho fue encontrado en perfecto estado por la Patrulla Municipal.

Fuentes de la Municipalidad de La Plata confirmaron que la Patrulla encontró a “Goyo” sano y salvo por la Patrulla Municipal en la zona de 13 y 62 de la capital bonaerense.

Vecinos, familiares y amigos se habían movilizado durante toda la jornada para tratar de dar con su paradero, mientras que las redes sociales se llenaron de pedidos de difusión para ampliar la búsqueda. La preocupación crecía con el correr de las horas hasta que finalmente llegó la noticia de su hallazgo.

El joven fue localizado por la Patrulla Municipal que recorría la ciudad y se dio aviso a su familia. (DIB)

