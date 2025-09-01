Buscan intensamente a un muchacho de 17 años con Síndrome de Down en Gonnet

Gregorio Morgante era intensamente buscado en la zona de la República de los Niños, en Gonnet.

Un joven con Síndrome de Down de 17 años es intensamente buscado en la localidad platense de Gonnet, cerca de la República delos Niños. El muchacho se llama Gregorio Morgante, le dicen "Goyo" y fue visto por última vez por la zona.

Embed El joven iba en bicicleta, buscando a su perro que se había escapado. Vestía buzo y pantalón azul y había dejado su teléfono celular en la casa. Gregorio mide alrededor de 1,60 metros y pesa 75 kilos, indicaron sus familiares, que montaron un operativo de búsqueda.

Ante cualquier información, pidieron comunicarse con el 911 o directamente con la administración de la República de los Niños. (DIB)

Para compartir en redes







