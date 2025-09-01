lunes 01 de septiembre de 2025
1 de septiembre de 2025 - 19:14

Buscan intensamente a un muchacho de 17 años con Síndrome de Down en Gonnet

El joven salió de su casa para buscar a su perro, en la zona de la República de los Niños.

Por Agencia DIB
Gregorio Morgante era intensamente buscado en la zona de la República de los Niños, en Gonnet.&nbsp;

Gregorio Morgante era intensamente buscado en la zona de la República de los Niños, en Gonnet. 

Un joven con Síndrome de Down de 17 años es intensamente buscado en la localidad platense de Gonnet, cerca de la República delos Niños. El muchacho se llama Gregorio Morgante, le dicen "Goyo" y fue visto por última vez por la zona.

Más noticias
El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate (centro); Alberto Dibbern (izq.), asesor e impulsor del proyecto de Universidad, y Valeria Guido, coordinadora del Cresta.

Universidad de Tres Arroyos: se presentó el proyecto que será enviado al Congreso
murio cuando calentaba agua para banarse y recibio una descarga electrica

Murió cuando calentaba agua para bañarse y recibió una descarga eléctrica
Embed

El joven iba en bicicleta, buscando a su perro que se había escapado. Vestía buzo y pantalón azul y había dejado su teléfono celular en la casa. Gregorio mide alrededor de 1,60 metros y pesa 75 kilos, indicaron sus familiares, que montaron un operativo de búsqueda.

Ante cualquier información, pidieron comunicarse con el 911 o directamente con la administración de la República de los Niños. (DIB)

Temas
Ver más

Universidad de Tres Arroyos: se presentó el proyecto que será enviado al Congreso

Murió cuando calentaba agua para bañarse y recibió una descarga eléctrica

Septiembre: todas las promociones de Cuenta DNI y un plus

Denuncian sobreprecios en PAMI en la compra de lentes intraoculares

La Provincia ofrece tratamientos gratuitos para dejar de fumar en 140 consultorios

El Gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre

La Anmat ordenó retirar del mercado dos productos e inhibió otro laboratorio

Consejo del Salado: reclamos, gestiones y una reunión urgente por el avance de las inundaciones

Alertas por tormentas, lluvias y vientos para gran parte de la provincia

Santa Rosa: un micro quedó varado en una zanja de la ruta 5

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Dos viajeros disfrutando de la naturaleza. 

El Gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Sebastián Jesús Walter, condenado por el crimen de Jorgelina Fernández.

Ramallo: condena de prisión perpetua por el crimen de Jorgelina Fernández

Por  Agencia DIB