lunes 11 de mayo de 2026
11 de mayo de 2026 - 15:37

El Gobierno recibió 17 ofertas para concesionar rutas nacionales que atraviesan PBA

El proceso incluye participación privada y busca renovar corredores estratégicos en cinco provincias con una inversión sin subsidios estatales. Son 2.500 kilómetros de rutas nacionales.

Por Agencia DIB
Trabajos en una de los rutas del país.&nbsp;

Trabajos en una de los rutas del país. 

El Gobierno de Javier Milei realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada. Se presentaron 17 oferentes interesados en la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, algunos tramos sobre territorio bonaerense.

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La convocatoria, según lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, alcanzó a corredores ubicados en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. En esos distritos, el esquema propuesto busca mejorar la conectividad y la seguridad en vías consideradas fundamentales para la logística, el turismo y el comercio.

Según la información oficial, la Etapa II-B comprende los siguientes segmentos: el Tramo Mediterráneo, con 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35; el Tramo Puntano, que abarca 720 kilómetros sobre las rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005; el Tramo Portuario Norte, con 528 kilómetros en las rutas nacionales 9, 33 y A-008; y el Tramo Portuario Sur, que suma 636 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188.

En este sentido, Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados, con el objetivo de garantizar corredores en condiciones seguras y con adecuados niveles de servicio para los usuarios.

Este nuevo modelo, recordó la Rosada, se desarrollará sin subsidios del sector público. “Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, dijo Caputo.

red federal tramo II

Los tramos de rutas nacionales de la etapa II-B

Tramo Mediterráneo: de 672,32 kilómetros de longitud, abarca las RN 7 y RN 35, atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Las ciudades bonaerenses beneficiadas son Carmen de Areco, Chacabuco y Areco, entre otras.

Tramo Puntano: de 720 kilómetros de longitud, abarca las RN 8, RN 36, A-005 y RN 193, atraviesa las provincias de San Luis, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Pasa por localidades como Capitán Sarmiento, Arrecifes, Pergamino y Colón.

Tramo Portuario Sur: de 636,75 kilómetros de longitud, abarca la RN 9 y RN 188, atraviesa las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Beneficia a Zárate, San Nicolás, Lincoln y Villegas, entre otros partidos.

Tramo Portuario Norte: de 528,04 kilómetros de longitud, abarca la RN 9, RN 33 y la RN A-008, atraviesa las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Atraviesa partidos ciudades como América, Villegas y Trenque Lauquen.

Fuente: Agencia DIB

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