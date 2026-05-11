Trenque Lauquen podría tener vuelos comerciales a Buenos Aires

Humming Airways está planificando vuelos a Trenque Lauquen.

El Municipio de Trenque Lauquen y la empresa de aviación Humming Airways están en tratativas para tener vuelos regulares al Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, una medida que beneficiaría a los casi 50 mil habitantes de este partido del oeste bonaerense.

Así trascendió desde la intendencia, luego de reuniones con el CEO de Humming Airways, Francisco Simón Errecart. Es así que se realizará en Trenque Lauquen una encuesta digital para evaluar el interés público por una conexión estable con el Aeroparque porteño.

La firma ya cuenta entre sus destinos activos a varias ciudades de la provincia como Olavarría, Tandil, Villa Gesell y desde mayo, Tres Arroyos. Además ya tiene planificados otros destinos bonaerenses como Coronel Suárez y Santa Teresita. A todos ellos llega con aviones de 19 plazas.

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