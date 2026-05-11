Mundial 2026: la prelista de Scaloni abrió el debate y dejó nombres pesados afuera

La noticia se conoció este lunes, mientras los hinchas seguían enfocados en la infartante definición de los playoffs del Torneo Apertura. Lionel Scaloni presentó la prelista del Mundial compuesta por 55 jugadores. Se trata de un requisito de la FIFA, por más que luego vayan 26 convocados a la cita de Estados Unidos, Canadá y México. No obstante, la confirmación de nombres es todo un testimonio de que la competencia que atrapa a todo el planeta está a la vuelta de la esquina.

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Con la definición del campeonato y el final de la fase de grupos de la Libertadores y la Sudamericana por delante, resulta difícil abstraerse. Pero el técnico de la Selección Argentina trabaja pensando en el debut del 16 de junio ante Argelia en Kansas City. La nómina que se dio a conocer por estas horas tiene algunas cuestiones para analizar. Y sorprendió la ausencia de Paulo Dybala (32 años), quien recién volvió a jugar en Roma el 25 de abril, tras una operación en la rodilla izquierda que lo tuvo tres meses inactivo. De hecho, volvió a completar 90 minutos el domingo contra Parma (victoria 3 a 2 del conjunto capitalino). No será el único campeón del mundo marginado; tampoco estará Angel Correa (31), actualmente en Tigres de México. Ambos fueron parte del recambio en Qatar 2022. Sin ir más lejos, el rosarino entró por la ventana -junto a Thiago Almada- a partir de las lesiones de Joaquín Correa y Nicolás González.

En total, son seis los jugadores que conquistaron la tercera estrella y no estarán en la delegación que viajará a Norteamérica con el objetivo de la cuarta. Además de los mencionados Dybala y Correa, no formarán parte del grupo Franco Armani (ya había anunciado su retiro de la Selección tras la Copa América de 2024), Alejandro Papu Gómez (nunca más fue citado tras Qatar), Juan Foyth (operado de la rotura del tendón de Aquiles izquierdo) y Ángel Di María, nada menos. Fideo coqueteó con una vuelta desde su regreso a Rosario Central, pero ya había anunciado su salida definitiva y Scaloni dio el tema por cerrado.

Otros que tuvieron pasado con la Selección en algunas convocatorias y no están ni siquiera en esta lista que forma parte del punto de partida son Valentín Castellanos (West Ham), Mariano Troilo (Parma), Tomás Palacios (Estudiantes), Kevin Lomónaco (Independiente) y Lautaro Rivero (River). Juan Panichelli, que se rompió los ligamentos en la rodilla derecha, se lo perderá. Venía de hacer 16 goles en 27 partidos.

Las sorpresas

Entre las sorpresas, aparece Santiago Beltrán. Desde estas líneas se había destacado al arquero de River, figura en la clasificación del conjunto millonario a los cuartos de final del Torneo Apertura por los dos penales que tapó ante San Lorenzo. A los 21 años, el joven de Pilar mostró una serenidad, un aplomo y una gran seguridad para reemplazar a Franco Armani, quien estará listo para regresar al arco luego de una inflamación en el talón de Aquiles que casi no le permitió atajar en 2026.

Beltrán es uno de los seis arqueros de la prelista y no hubo un seleccionado albiceleste campeón del mundo que no contara en su plantel con un número uno de River. Ubaldo Fillol en 1978, Nery Pumpido en 1986 y Armani en 2022. ¿Qué hará Scaloni? Hasta ahora, los convocados siempre fueron Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella). Tuvieron su oportunidad Walter Benítez (Crystal Palace) y Facundo Cambeses (Racing).

Entre los jugadores del fútbol local, hay 12 convocados. Además de Beltrán y Cambeses, están los tres campeones del mundo de River (Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Germán Pezzella) y uno de Boca (Leandro Paredes). Completan Lucas Martínez Quarta y Aníbal Moreno (otros dos del millonario); Milton Delgado, Lautaro Di Lollo y Tomás Aranda (también xeneizes); y Gabriel Rojas (Racing).

Preocupación

Hay una preocupación por dos defensores, que de todos modos estarán en la lista definitiva, porque son habituales titulares. De Cristian Romero y Nahuel Molina se trata. Cuti sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha que lo dejará al límite para el bautismo mundialista. El lateral, en tanto, se desgarró el isquiotibial de la pierna derecha y tendrá, como mínimo, tres semanas de recuperación. Se descarta que ambos irán al Mundial.

Lionel Messi, por supuesto, encabezará al equipo. Será su sexto Mundial, el último de su extraordinaria carrera. Durante la competencia, cumplirá 39 años. Hace una semana, dijo que Argentina no corre como el principal favorito. “La Selección llega bien. Hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto, quedó demostrado que compite, quiere siempre ganar y deja todo, y hace lo posible para intentar los objetivos. Es un Mundial, sabemos que siempre es complicado por las selecciones que hay, apuntó.

Y enfatizó: “Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor como a nivel grupo de selección y que esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo junto".

¿El capitán quiso sacarse presión o realmente considera que otros equipos están mejor aspectados? Mencionó a España, Francia y Brasil. Los pingos, como siempre, se verán en la cancha.

La lista

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa); Gerónimo Rulli (Olympique De Marsella); Juan Musso (Atlético De Madrid); Walter Benítez (Crystal Palace); Facundo Cambeses (Racing) y Santiago Beltrán (River).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras); Gonzalo Montiel (River Plate); Nahuel Molina (Atlético De Madrid); Nicolás Capaldo (Hamburgo); Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise); Lucas Martinez Quarta (River); Marcos Senesi (Bournemouth); Lisandro Martínez (Manchester United); Nicolás Otamendi (Benfica); Germán Pezzella (River); Leonardo Balerdi (Olympique De Marsella); Cristian Romero (Tottenhman Hotspur); Lautaro Di Lollo (Boca); Zaid Romero (Getafe); Facundo Medina (Olympique De Marsella); Marcos Acuña (River); Nicolás Tagliafico (Olympique De Lyon); y Gabriel Rojas (Racing).

Volantes: Máximo Perrone (Como); Leandro Paredes (Boca); Guido Rodríguez (Valencia); Aníbal Moreno (River); Milton Delgado (Boca); Alan Varela (Porto); Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen); Rodrigo De Paul (Inter De Miami); Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen); Enzo Fernández (Chelsea); Alexis Mac Allister (Liverpool); Giovani Lo Celso (Real Betis); Nicolás Domínguez (Nottingham Forest); Emiliano Buendia (Aston Villa); Valentín Barco (Racing De Estrasburgo); Nicolás Paz (Como); Franco Mastantuono (Real Madrid); ; Tomás Aranda (Boca); Nicolás González (Atlético De Madrid).Giuliano Simeone - Atlético De Madrid; Matías Soulé (Roma); Claudio Echeverri (Girona); Gianluca Prestianni (Benfica).

Delanteros: Lionel Messi (Inter De Miami); Thiago Almada (Atlético De Madrid); Alejandro Garnacho (Chelsea); Santiago Castro (Bologna); Lautaro Martínez (Inter De Milán); José Manuel López (Palmeiras); Julián Álvarez (Atlético De Madrid); y Mateo Pellegrino (Parma).

Fuente: Agencia DIB