miércoles 11 de febrero de 2026
11 de febrero de 2026 - 10:12

Rutas nacionales: lanzan una licitación pública para la concesión de otros 2.500 kilómetros

Los nuevos tramos a licitar incluyen rutas nacionales clave en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Por Agencia DIB
Se suman más rutas nacionales a la licitación pública.

El Gobierno nacional llamó a licitación pública para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales, avanzando con el proceso de privatización, mediante la Resolución 112/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Las rutas involucradas son: 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008.

La convocatoria está dirigida a empresas nacionales e internacionales para que se ocupen de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Los caminos viales que se van a concesionar están agrupados en los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte de la Red Federal de Concesiones - Etapa II-B, que incluyen más de 2.500 kilómetros de rutas clave en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

La licitación estará dividida en cuatro tramos:

  • Mediterráneo: de 672 km, que conecta el centro productivo del país, mejorando la logística y la competitividad regional.
  • Puntano: de 720 km, un corredor clave para la integración entre provincias y el transporte de cargas de larga distancia.
  • Portuario Sur: de 637 km, que vincula los accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos, fundamentales para exportaciones y economías regionales.
  • Portuario Norte: de 528 km, que mejora la conectividad con los principales polos industriales y portuarios del centro del país.

El llamado a licitación había sido anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo en su cuenta oficial de X. “Estas obras se desarrollarán en las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008", señaló.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas en la plataforma Contrat.ar hasta el 7 de mayo de 2026 a las 12.00. Ese mismo día se realizará la apertura de ofertas.

Fuente Agencia DIB

