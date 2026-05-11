Trabajadores despedidos de una multinacional marcharon en Campana

Trabajadores de la multinacional estadounidense Cabot , que anunció el cierre de su fábrica de más de 60 años , lo que afecta a unas 150 familias, se movilizaron en la ciudad bonaerense de Campana para presentar un petitorio ante el municipio y exigir garantías sobre el pago de indemnizaciones.

Se trata de la única productora local de negro de humo, un insumo crítico para la fabricación de neumáticos y productos de caucho, y que entró en crisis en medio de una compleja situación de la industria del neumático en el país. La decisión implica la pérdida de alrededor de 90 empleados directos y 60 indirectos que prestaban servicios de vigilancia, comedor, lavadero y mantenimiento.

La movilización reunió a obreros de la construcción nucleados en la Uocra, trabajadores de la cerrada fábrica Fate , estatales, petroquímicos y empleados vinculados al complejo nuclear de Atucha. Todos coincidieron en remarcar sobre la caída de la actividad, cierre de industrias y pérdida acelerada de puestos laborales en el corredor industrial de Campana, Zárate y Lima .

“No sabemos si nos van a pagar o no. Están queriendo meter el preventivo de crisis para pagarnos un 50% menos. A nosotros no nos han pagado, no nos han echado, estamos a la deriva” , relató Agustín, trabajador de la firma y padre de dos hijos, en declaraciones al canal de noticias C5N .

Desde la CGT regional Zárate-Campana también apuntaron contra el modelo económico nacional. Carlos Gutiérrez, secretario general de la central obrera en la región, calificó la situación como “una bestialidad”. “Cabot es una planta modelo. Tenía stock y producción. Lo que decidieron fue convertir a Argentina en un centro logístico y producir afuera”, afirmó.

Despidos y futuro incierto

El cierre de Cabot se produce en un escenario de fuerte deterioro industrial, marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la caída del consumo interno, la retracción de la actividad económica y la apertura importadora impulsada por el gobierno de Javier Milei, factores que golpean especialmente a la producción nacional.

La planta, inaugurada en 1962, fue la primera instalación que la multinacional abrió en América Latina y durante décadas abasteció a fabricantes de neumáticos y empresas del sector del caucho y plástico. Cabot producía negro de humo, un derivado petroquímico fundamental para reforzar el caucho utilizado en neumáticos y otros productos industriales.

En un comienzo, Cabot tenía una capacidad de 12.700 toneladas anuales y 83 empleados y en su mejor momento, alcanzó una producción de 85.000 toneladas anuales de negro de humo, lo que la convirtió en un gigante del sector. Abastecía a Bridgestone, Pirelli y FATE, empresa que hace semanas anunció su cierre.

Fuente: Agencia DIB