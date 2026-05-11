Alerta en General Villegas por la mortandad de peces en la laguna del Parque

Mortandad de peces en la laguna del Parque de General Villegas. Diario Actualidad

La Laguna del Parque de General Villegas -de unas 15 hectáreas de superficie- registró en los últimos días la aparición de cientos de peces muertos. Así lo informó la Secretaría de Promoción, Producción y Medio Ambiente municipal que intervino ante la mortandad de pejerreyes.

La secretaria del área, Luciana Pratto, explicó al diario Actualidad, que se tomaron muestras de agua que fueron enviadas a un laboratorio del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para determinar las causas del fenómeno. “Ese análisis bacteriológico y físico-químico nos va a dar un indicio de lo sucedido”, señaló.

Qué puede haber pasado en la laguna Entre las hipótesis que se manejan, la funcionaria mencionó un posible desequilibrio en el ecosistema de la laguna, vinculado a la disminución del oxígeno en el agua. “Es una laguna cerrada, y puede producirse una demanda de oxígeno que genere la muerte de una gran cantidad de peces. También puede estar asociado a una superpoblación de pejerreyes”, explicó.

La presencia de algas es otro de los factores que podrían haber influido. “La afloración de algas puede provocar la muerte masiva de peces, porque durante la noche consumen mucho oxígeno y eso hace que los peces se asfixien”, agregó Pratto.

La laguna del Parque Municipal es uno de los espacios más concurridos por los vecinos de General Villegas, tanto para actividades recreativas como para la pesca deportiva. Por eso, la aparición de cientos de pejerreyes muertos generó preocupación y numerosas consultas. Mientras se esperan los resultados del laboratorio, personal municipal comenzó con la recolección de los peces muertos para evitar mayores inconvenientes ambientales y sanitarios. “Como medida preventiva, recomendamos que la gente no vaya a pescar o, si lo hace, que no consuma los peces hasta saber con certeza qué ocurrió”, concluyó la funcionaria. Fuente: Agencia DIB

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