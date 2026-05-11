lunes 11 de mayo de 2026
11 de mayo de 2026 - 16:03

Alerta en General Villegas por la mortandad de peces en la laguna del Parque

La Municipalidad de General Villegas aconseja no tomar agua, pescar o consumir ejemplares de la laguna del Parque debido a la mortandad de peces.

Por Agencia DIB
Mortandad de peces en la laguna del Parque de General Villegas.

Mortandad de peces en la laguna del Parque de General Villegas.

Diario Actualidad

La Laguna del Parque de General Villegas -de unas 15 hectáreas de superficie- registró en los últimos días la aparición de cientos de peces muertos. Así lo informó la Secretaría de Promoción, Producción y Medio Ambiente municipal que intervino ante la mortandad de pejerreyes.

Más noticias
Los doctores Fernando Murcia y Valerio Vasconi, los responsables del implante coclear.

Histórico: se realizó en el Hospital de General Villegas el primer implante coclear
Alexis Pipa Rogers murió tras ser atacado por cuatro patovicas en la puerta de un bar, en San Miguel. 

San Miguel: se entrega un hombre por el crimen de un marplatense a manos de patovicas

La secretaria del área, Luciana Pratto, explicó al diario Actualidad, que se tomaron muestras de agua que fueron enviadas a un laboratorio del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para determinar las causas del fenómeno. “Ese análisis bacteriológico y físico-químico nos va a dar un indicio de lo sucedido”, señaló.

Qué puede haber pasado en la laguna

Entre las hipótesis que se manejan, la funcionaria mencionó un posible desequilibrio en el ecosistema de la laguna, vinculado a la disminución del oxígeno en el agua. “Es una laguna cerrada, y puede producirse una demanda de oxígeno que genere la muerte de una gran cantidad de peces. También puede estar asociado a una superpoblación de pejerreyes”, explicó.

La presencia de algas es otro de los factores que podrían haber influido. “La afloración de algas puede provocar la muerte masiva de peces, porque durante la noche consumen mucho oxígeno y eso hace que los peces se asfixien”, agregó Pratto.

La laguna del Parque Municipal es uno de los espacios más concurridos por los vecinos de General Villegas, tanto para actividades recreativas como para la pesca deportiva. Por eso, la aparición de cientos de pejerreyes muertos generó preocupación y numerosas consultas.

Mientras se esperan los resultados del laboratorio, personal municipal comenzó con la recolección de los peces muertos para evitar mayores inconvenientes ambientales y sanitarios. “Como medida preventiva, recomendamos que la gente no vaya a pescar o, si lo hace, que no consuma los peces hasta saber con certeza qué ocurrió”, concluyó la funcionaria.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Histórico: se realizó en el Hospital de General Villegas el primer implante coclear

San Miguel: se entrega un hombre por el crimen de un marplatense a manos de patovicas

Monte Hermoso después del temporal: "Hay que reconstruir absolutamente todo", según el Intendente

El Gobierno recibió 17 ofertas para concesionar rutas nacionales que atraviesan PBA

Violenta entradera en González Catán: le abrieron la cabeza con un martillo delante de su hijo de 4 años

Trabajadores despedidos de una multinacional marcharon en Campana

Frío y calefacción: cómo prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Alarma en Escobar: buscan a un puma cerca de un barrio privado

Aumenta el transporte: nuevo esquema tarifario para colectivos y trenes con subas hasta septiembre

Cuarta Marcha Federal Universitaria por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cuarta marcha federal universitaria por el cumplimiento de la ley de financiamiento

Cuarta Marcha Federal Universitaria por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Alexis Pipa Rogers murió tras ser atacado por cuatro patovicas en la puerta de un bar, en San Miguel. 

San Miguel: se entrega un hombre por el crimen de un marplatense a manos de patovicas