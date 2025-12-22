El Gobierno autorizó "microeventos" dentro del Parque Nacional Iguazú

Las Cataratas del Iguazú.

El Gobierno de Javier Milei autorizó la organización de "microeventos" dentro del Parque Nacional Iguazú, donde se encuentran las famosas Cataratas, consideradas entre las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo y que son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El aval llegó a través de una resolución de Parques Nacional que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y que, entre otras pautas, establece que los eventos podrán tener un máximo de 60 personas y que no se podrán utilizar drones ni equipos de música.

La reglamentación determina que solo podrán desarrollarse en áreas de uso público intensivo previamente habilitadas, dentro del horario habitual de funcionamiento del parque. Además, se aclara que la realización de estos eventos no podrá restringir la circulación ni el acceso de los visitantes que no participen de la actividad.

Respecto de la infraestructura que podrán montar los organizadores de las fiestas, “solo se permiten elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto; quedan prohibidas estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área”.

Normas para la gestión ambiental durante el evento Residuos: el retiro obligatorio de toda la basura generada durante la reunión es responsabilidad exclusiva del organizador.

Plásticos descartables: están prohibidos.

Alimentos y Fauna: la comida deberá manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre. La resolución también prevé que, en caso de detectarse irregularidades durante el desarrollo de un microevento, la intendencia del Parque Nacional Iguazú podrá disponer su suspensión inmediata. Fuente: Agencia DIB

