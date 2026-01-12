lunes 12 de enero de 2026
12 de enero de 2026 - 21:25

El fenómeno que sorprendió a la costa bonaerense: ¿qué es un meteotsunami o rissaga?

Una abrupta crecida del mar que avanzó varios metros sobre la playa sorprendió a quienes disfrutaban de la playa en Mar del Plata y Santa Clara del Mar. Para algunos una mítica "ola gigante", para otros un "tsunami". Las ciencias de la atmósfera tienen su explicación.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Los meteotsunamis generan cambios en el mar impulsados por otros fenómenos meteorológicos, como tormentas, viento o cambios en la presión atmosférica.&nbsp;

Los meteotsunamis generan cambios en el mar impulsados por otros fenómenos meteorológicos, como tormentas, viento o cambios en la presión atmosférica. 

Más noticias
Las localidades de la costa bonaerense se verán afectadas por fuertes vientos.

Alerta amarilla por vientos fuertes sobre una amplia franja de la costa bonaerense
Dos postales de un mismo fenómeno: a la izquierda, el avance del agua en Mar Chiquita; a la derecha, el mar sube en Mar del Plata. 

Olas gigantes en Mar del Plata y Mar Chiquita: un muerto, más de 35 heridos y tensión en las playas

En tanto, la palabra que comenzó a viralizarse tras conocerse el fenómeno y a dar precisión a lo ocurrido fue meteotsunami, un evento que no es frecuente en las costas argentinas pero que, si se conjugan ciertas condiciones, puede darse.

ola choca viento
Fuertes vientos elevarán el nivel del Río de la Plata y agitarán el oleaje en las playas de la costa bonaerense.

Fuertes vientos elevarán el nivel del Río de la Plata y agitarán el oleaje en las playas de la costa bonaerense.

Particularmente, los meteotsunamis se desarrollan por sistemas de tormentas rápidos que causan una ola en la superficie del océano que puede alcanzar varios metros de altura. Además, no son como las olas que se ven en la playa, que duran unos 10 segundos. Estas tienden a durar entre un par de minutos y dos horas, y avanzan varios metros sobre la playa.

El sitio especializado Meteored agrega que la palabra ‘rissaga’ proviene del término castellano resaca, por lo que la palabra describe esa rápida oscilación del nivel del mar, abrupta, que puede resultar peligrosa ya que no puede predecirse el momento exacto de su desarrollo, al estar enlazada a otros fenómenos climáticos, como los cambios en la presión atmosférica, el desarrollo de tormentas o por la ocurrencia de ráfagas de viento asociadas a esos factores.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Alerta amarilla por vientos fuertes sobre una amplia franja de la costa bonaerense

Olas gigantes en Mar del Plata y Mar Chiquita: un muerto, más de 35 heridos y tensión en las playas

Pergamino: volcó y pasó toda la noche atrapado en el auto hasta que lo vieron

Alerta sanitaria provincial por las "bolsitas de nicotina": ¿son más adictivas que el cigarrillo?

ANSES publicó su cronograma completo de pagos de enero: cuándo se cobran las jubilaciones y asignaciones

Bronquiolitis: comienza la vacunación a personas gestantes para proteger a los recién nacidos

La Provincia dio inicio al programa Escuelas Abiertas en Verano

Carpinchos polémicos: buscan desalojarlos de Nordelta y una ONG se opone

Clausuran un laboratorio que fabrica analgésicos y anticonceptivos de venta masiva

Cuáles son las lagunas bonaerenses en alerta "roja" por cianobacterias

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una persona trabajando en una farmacia.

Clausuran un laboratorio que fabrica analgésicos y anticonceptivos de venta masiva

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los meteotsunamis generan cambios en el mar impulsados por otros fenómenos meteorológicos, como tormentas, viento o cambios en la presión atmosférica. 

El fenómeno que sorprendió a la costa bonaerense: ¿qué es un meteotsunami o rissaga?