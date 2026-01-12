El fenómeno que sorprendió a la costa bonaerense: ¿qué es un meteotsunami o rissaga?
Una abrupta crecida del mar que avanzó varios metros sobre la playa sorprendió a quienes disfrutaban de la playa en Mar del Plata y Santa Clara del Mar. Para algunos una mítica "ola gigante", para otros un "tsunami". Las ciencias de la atmósfera tienen su explicación.
En tanto, la palabra que comenzó a viralizarse tras conocerse el fenómeno y a dar precisión a lo ocurrido fue meteotsunami, un evento que no es frecuente en las costas argentinas pero que, si se conjugan ciertas condiciones, puede darse.
Particularmente, los meteotsunamis se desarrollan por sistemas de tormentas rápidos que causan una ola en la superficie del océano que puede alcanzar varios metros de altura. Además, no son como las olas que se ven en la playa, que duran unos 10 segundos. Estas tienden a durar entre un par de minutos y dos horas, y avanzan varios metros sobre la playa.
El sitio especializado Meteored agrega que la palabra ‘rissaga’ proviene del término castellano resaca, por lo que la palabra describe esa rápida oscilación del nivel del mar, abrupta, que puede resultar peligrosa ya que no puede predecirse el momento exacto de su desarrollo, al estar enlazada a otros fenómenos climáticos, como los cambios en la presión atmosférica, el desarrollo de tormentas o por la ocurrencia de ráfagasde viento asociadas a esos factores.