Olas gigantes en Mar del Plata y Mar Chiquita: un muerto, más de 35 heridos y tensión en las playas

Dos postales de un mismo fenómeno: a la izquierda, el avance del agua en Mar Chiquita; a la derecha, el mar sube en Mar del Plata.

Un movimiento inesperado del mar generó estupor entre turistas y locales que disfrutaban de una tarde espectacular de playa en la ciudad de Mar del Plata . Cerca de las 16.30, el agua se retiró ampliamente de la costa y, acto seguido , tuvo una abrupta crecida, de unos 60 metros, en un fenómeno que muchos denominaron “ola gigante” o "mini tsunami" , según se alcanza escuchar en los videos que circularon por las redes sociales del momento exacto del evento.

En tanto, un hecho similar ocurrió en La Caleta y Santa Clara del Mar , partido de Mar Chiquita , pero con un saldo más grave: el avance del mar junto a ráfagas fuertes de viento sorprendió a los bañistas y, como consecuencia de las olas de gran porte que se formaron, murió un hombre de 70 años y debieron ser asistidos unos 35 heridos leves.

Según confirmó Fabián García, titular de Defensa Civil bonaerense, el deceso se produjo en Santa Clara del Mar, luego de que el hombre golpeara su cuerpo contra unas rocas al ser arrastrado por la crecida del mar.

A raíz de esta situación, se encuentran trabajando las áreas de Defensa Civil, Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo y operativo de seguridad en playas. Como medida de prevención, fueron evacuados todos los balnearios en el distrito.

Según precisó el portal del diario La Capital de Mar del Plata, las zonas más afectadas de "La Feliz" fueron el Torreón del Moje y Punta Mogotes. La situación también estuvo acompañada por fuertes ráfagas de viento. En tanto, el sitio Ahora Mar del Plata, indicó que la "súper ola" también llegó a La Bristol.

De acuerdo a la explicación que dio Defensa Civil, estas crecidas o ingresos del mar a la costa “son olas espurias, que ocurren de manera aleatoria e imprevisible". En esa línea, el organismo indicó que "al momento de la ocurrencia del evento se registraba un aumento local del viento producto de las ráfagas que se desprendieron de las tormentas que están ocurriendo cerca de Mar del Plata. Si bien se veía un aumento de viento que fue avisado a las 17.15 mediante un seguimiento meteorológico, no había manera de prever la magnitud de olas que podía generar. Además, en caso de tratarse de estas olas espurias, al momento no hay tecnologías en el mundo que permitan predecirlas”.

El antecedente de 1954

La calurosa mañana del 21 de enero de 1954, una ola enorme arrasó las playas del centro de Mar del Plata, donde se vivieron escenas dantescas y de verdadero terror. El episodio de "la ola gigante" quedó en la memoria colectiva de de quienes allí estuvieron o, por fortuna, ese día no bajaron desde temprano a la playa.

El evento dejó un tendal de heridos y asfixiados y se llevó de vuelta al mar todo lo que encontró sobre la arena. En ese momento se habló de un maremoto; con el paso del tiempo, se catalogó como meteotsunami, un fenómeno extremadamente raro para las costas bonaerenses.

Varias décadas después, en la madrugada del 8 de diciembre de 2022, la historia pareció repetirse: tres olas que se realimentaron invadieron la playa y arrasaron con los balnearios del centro de Mar del Plata. Por fortuna, como ocurrió al alba, no hubo víctimas ni prácticamente testigos, salvo las cámaras de seguridad. Los meteorólogos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) concluyeron que también se había tratado de un meteotsunami.

Para sumergirse en los detalles de aquellos eventos, se puede acceder a la siguiente nota del periodista Marcelo Metayer para Agencia DIB: Estallando desde el océano: el tsunami que asoló Mar del Plata el 21 de enero de 1954.

