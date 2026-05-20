El frío se va y habrá jornadas templadas de más de 20 grados: cuándo se dará el cambio

El pronóstico del tiempo para los últimos diez días del mes de mayo se caracteriza principalmente por contrastes térmicos y aumento de la humedad, para dar paso a la llegada del invierno meteorológico que se inicia el próximo 1º de junio.

Se viene un invierno menos frío y con más lluvias en provincia de Buenos Aires y zona central del país

El meteorólogo Christian Garavaglia expresó que el frío continuará hasta el domingo en territorio bonaerense, con mínimas y máximas muy bajas, incluso con heladas en zonas suburbanas, pero adelantó que, a partir del domingo, el panorama se va a modificar notoriamente y el mercurio podría pasar, la semana próxima, los veinte grados.

Las marcas más bajas se esperan entre este jueves y viernes, tanto en las mínimas como en las máximas, presentándose como las dos jornadas con menor amplitud térmica de los próximos días.

20 MAY | Continuarán las mañanas frías en gran parte del país Hasta el cierre de la semana persistirá el frío, con temperaturas mínimas por debajo de los 8 °C y valores negativos en zonas cordilleranas pic.twitter.com/4vfQm7alAO

Hasta el domingo, el viento soplará desde el sector sur y sudeste, ayudando a sostener el ambiente frío. A partir del domingo 24, comenzará a rotar hacia el norte y noreste, generando un cambio clave que favorecerá el progresivo aumento térmico en los sucesivos días.

“La semana que viene comenzará con un notorio ascenso de temperaturas en la región. El lunes ya se prevé una máxima cercana a los 18 grados, mientras que el martes podría alcanzar los 21 °C en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, indicó el especialista al sitio Meteored.

De acuerdo a los datos del modelo de referencia europeo ECMWF “ese ascenso tendrá continuidad hacia el miércoles 27”. El pronóstico estima temperaturas entre 16 °C de mínima y 24 °C de máxima, valores bastante más elevados respecto a los registrados durante los últimos días en el centro del país.

“El aumento térmico estará acompañado además por una mayor presencia de humedad, generando condiciones probablemente más inestables sobre el centro del país y el Río de la Plata”, adelantó Garavaglia.

Así, las lluvias y tormentas aisladas podrían llegar el miércoles 27 y extenderse hasta el jueves 28 de mayo. “No se esperan fenómenos generalizados ni eventos severos por el momento, aunque sí períodos de inestabilidad capaces de dejar acumulados moderados”, remarcó el especialista.

La recomendación desde el Servicio Meteorológico Nacional es que la población se mantenga informada sobre el avance de los fenómenos meteorológicos, ya que a medida que se acercan los cambios se podrá detallar con mayor precisión la intensidad y duración de las precipitaciones.

Estaciones meteorológicas y astronómicas

El inicio del invierno meteorológico está muy cerca, ya que para los especialistas en ciencias de la atmósfera, las estaciones se evalúan en forma trimestral, contando el mes entero en el que se da el fenómeno astronómico, ya sea solsticio (invierno y verano) o equinoccio (otoño y primavera). Así, el invierno meteorológico comenzará el próximo lunes 1º de junio.

En tanto, el solsticio de invierno para el hemisferio sur - el día con menor cantidad de horas de luz solar - será en Argentina el domingo 21 de junio a las 5.24 de la madrugada. El fenómeno astronómico marca el inicio de la estación desde ese enfoque científico.

Fuente: Agencia DIB