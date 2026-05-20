San Nicolás: el transporte público de pasajeros en crisis

En medio de un conflicto por salarios adeudados, representantes de la empresa que brinda el servicio de transporte público de pasajeros en San Nicolás de los Arroyos y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no lograron avances en una nueva instancia de conciliación convocada por la delegación regional del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires . Se abrió un nuevo cuarto intermedio de 48 horas.

De acuerdo con el diario El Norte , los representantes de la firma EVHSA (Empresa Vercelli Hermanos SA) advirtieron que “la situación de la empresa no ha cambiado” respecto del encuentro anterior. “Es más, se sigue agravando en razón de que si bien se han efectuado reducciones de servicios, siguen siendo deficitarios . Sólo se ha reducido el gasto correspondiente a combustibles”, añadió la parte empresaria.

EVHSA, que ya había esbozado su intención de generar recortes de sus costos laborales, planteó abiertamente la alternativa de recurrir en el corto plazo a un esquema de suspensiones entre su personal . “La empresa manifiesta la necesidad de realizar una suspensión de veinte trabajadores, por quince días de suspensión por mes y durante el período de tres meses, medida que comenzaría a partir de junio. Ello representaría un ajuste en los costos del servicio”, se lee en el acta oficial de la audiencia.

Siempre según El Norte, el gremio reaccionó. Rechazó la alternativa de las suspensiones (materializada incluso a través de un listado de trabajadores y trabajadoras ya definido por la empresa) y anticipó que “intentará hacer llegar [a la empresa] una solución alternativa con la finalidad de mantener la totalidad del plantel”.

Por lo demás, la empresa llevó a la mesa de negociación una propuesta para saldar la deuda salarial que es motivo del conflicto. “La empresa manifiesta que […] resulta de imposible cumplimiento en la inmediatez el pago de la deuda existente para con los trabajadores; sin perjuicio de ello, propone abonar la misma en cuotas iguales mensuales y consecutivas a partir del mes de agosto hasta el mes de marzo del año próximo, dado que en el mes de junio se deben abonar el concepto de aguinaldo del primer semestre”, ofreció EVHSA.

El gremio rechazó ese ofrecimiento. “UTA seccional San Nicolás considera una falta de respeto el plan de pago ofrecido, haciendo saber que en caso de que la empleadora no efectué una propuesta superadora a la plasmada en el día de la fecha, analizará las medidas de acción directas que estime pertinente adoptar”, asentó el gremio en el acta de la audiencia.

San Nicolás: el conflicto

Sin paro anunciado, la prestación del servicio ya sintió el impacto del conflicto. Fue en la noche del viernes, cuando debido a una asamblea de trabajadores el servicio estuvo interrumpido durante cuatro horas.

Según informó El Norte, en la audiencia de la semana pasada, la primera convocada por el delegado ministerial Marcelo Herrera en el marco del conflicto, Lorena Vercelli, directora de EVHSA, aseveró que “la empresa se encuentra absolutamente imposibilitada de pagar la deuda pendiente”. Añadió que “los ingresos actuales son insuficientes para mantener el sistema de transporte”.

Según consta en el acta oficial de ese primer encuentro, la empresaria no solo reconoció que la firma evalúa una reducción de su personal, sino que admitió la adopción (y la planificación) de medidas que afectan a los usuarios. “Si bien se han efectuado reducciones de servicios, hasta el momento no generó el flujo necesario puesto que lo requerido para ello es la reducción de personal que lamentablemente deberemos comenzar a realizar para seguir sosteniendo el sistema que se encuentra totalmente colapsado. Nos encontramos efectuando gestiones ante las autoridades municipales para sacar todos los descuentos que existen en la jurisdicción que no tienen compensación de tipo alguna”, planteó la empresaria.

Actualmente, los descuentos que se aplican a las tarifas del sistema de transporte local son las que tienen que ver con los pasajes de escolares y de docentes. Más allá de esas gestiones ante el municipio, EVHSA informó en el Ministerio que desarrolla otras ante las autoridades provinciales y nacionales en materia de Transporte.

Fuente: Agencia DIB