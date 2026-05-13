miércoles 13 de mayo de 2026
13 de mayo de 2026 - 21:10

Desesperada búsqueda de un adolescente en Ensenada: la familia recibió llamados extorsivos

Dylan Nahuel Carballeda, de 16 años, salió de su casa el lunes 11 de mayo y desde entonces no se sabe nada de él. De acuerdo al registro de su tarjeta SUBE, sus últimos movimientos fueron en La Estación de tren de La Plata.

Por Agencia DIB
Dylan Nahuel Carballeda, de 16 años, es buscado intensamente en Ensenada y localidades vecinas.&nbsp;

Dylan Nahuel Carballeda, de 16 años, es buscado intensamente en Ensenada y localidades vecinas. 

Un adolescente de 16 años que se fue de su casa en la localidad bonaerense de Ensenada es intensamente buscado desde el lunes y su madre denunció que, luego de conocerse el caso para encontrar al chico, comenzó a recibir llamadas extorsivas.

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Dylan Nahuel Carballeda salió de su casa el lunes 11 de mayo y desde entonces su familia no sabe nada de él: no atiende los llamados al celular y tampoco mira los mensajes que le envían por WhatsApp.

Según se pudo reconstruir a partir del rastreo de los movimientos de la tarjeta SUBE, hasta el momento se sabe que Dylan tomó el colectivo de la línea 275 con sentido a La Plata en la parada que está frente a la Municipalidad de Ensenada. El siguiente movimiento que aparece en su tarjeta es un ingreso al tren Roca. Luego la tarjeta no tiene más viajes cargados.

La familia de Dylan impulsa la búsqueda del joven a través de redes sociales y medios locales, para dar con su paradero. Al momento de abandonar su casa vestía pantalón de jogging gris, una campera azul, otra negra más abrigada, zapatillas blancas y una mochila verde.

Dylan Carballeda busqueda

Llamados extorsivos

Los padres del joven compartieron publicaciones en sus redes sociales con información sobre el caso, en las que agregaron sus números de teléfono para que cualquiera que haya visto al menor pueda comunicarse con ellos. Sin embargo, comenzaron a recibir llamados extorsivos.

Según denunció la madre del adolescente, en un primer llamado una persona le dijo que tenía a su hijo y le pidió un millón de pesos para liberarlo. Poco después, esa suma escaló hasta un millón doscientos mil. La mujer contó cuando pidió escuchar la voz de su hijo, recibió respuestas evasivas y le cortaron, por lo que cree que quisieron estafarla.

La búsqueda sigue y, la publicación de la familia, simplemente intenta dar con personas de buena fe que puedan aportar algún dato para encontrar al adolescente.

Fuente: Agencia DIB

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