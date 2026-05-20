Mundial 2026 y enfermedades: ¿qué vacunas deben darse los viajeros?

Campaña de vacunación antigripal en la provincia de Buenos Aires. - Salud -

La vacunación es fundamental para mantener erradicada la enfermedad en el país.

La vacunación antigripal se inicia en otoño, para que las personas ya desarrollen anticuerpos cuando haya mayor circulación viral de influenza.

Falta poco menos de un mes para el inicio de uno de los eventos más esperados por los amantes del fútbol: la Copa del Mundo . Este año la sede es Norteamérica - es decir, Estados Unidos México y Canadá - por lo que las personas que tengan la suerte de viajar deberán considerar completar algunas vacunas para evitar complicaciones de salud individuales y comunitarias.

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En ese marco, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) , advierte que "la prevención también es parte del viaje", ya que la presencia de "millones de personas de múltiples países, en estadios y viajes internacionales aumentan el riesgo de enfermedades infecciosas".

La entidad precisa además que los tres países anfitriones mantienen brotes de sarampión en curso, y en lo que va del año ya se han confirmado más de 13.000 casos de esta grave enfermedad.

"El sarampión es una de las enfermedades más transmisibles del mundo y los eventos masivos internacionales favorecen su propagación", agregó el comunicado de la SADI.

Vacunas imprescindibles

Los especialistas en infectología aconsejan revisar los esquemas de vacunación, en lo posible, cuatro semanas antes de viajar. En cuanto a las "vacunas imprescindibles" a verificar según edad, antecedentes y situación individual, subraya:

• Doble o triple viral (contra sarampión, rubéola y paperas).

• Doble o triple bacteriana (tétanos, difteria, tos ferina).

• Gripe.

• COVID-19.

• Hepatitis B.

• Neumococo.

gripe vacuna nueva La vacuna antigripal es la medida de prevención más eficaz para evitar cuadros graves de la enfermedad.

Otras vacunas pueden indicarse según el itinerario, las actividades y el riesgo individual, son:

• Hepatitis A.

• Dengue.

• Fiebre tifoidea.

• Rabia.

SADI recomendaciones

Hábitos saludables

Ante un evento de tal magnitud, la SADI ofrece una serie de recomendaciones y hábitos saludables que previenen enfermedades infecciosas que pueden ocasionar problemas durante el viaje o a posteriori. Indica:

• Lavarse frecuentemente las manos.

• Usar repelente para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue.

• Consumir agua y alimentos seguros.

• Usar preservativo en cualquier vínculo sexual para prevenir VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

• Contratar un seguro de viaje.

Fuente: Agencia DIB