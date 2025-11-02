domingo 02 de noviembre de 2025
2 de noviembre de 2025 - 12:00

El cumpleaños del 10: inauguran una escultura en el club "Diego Armando Maradona"

El Club Municipal Diego Armando Maradona se encuentra en la localidad de Lagomarsino, partido de Pilar.

Por Agencia DIB
La escultura de Diego Armando Maradona en Lagormasino.

La escultura de Diego Armando Maradona en Lagormasino.

En el marco del cumpleaños 65 de Diego Armando Maradona, vecinos de la localidad de Lagomarsino, en el partido de Pilar, participaron de un emotivo homenaje en el Club Municipal “Diego Armando Maradona”, donde se inauguró una escultura en honor al ídolo.

La escultura fue instalada en el acceso principal del club y el encuentro contó con la presencia de autoridades locales.

El Club Municipal Diego Armando Maradona, el primero de los ocho clubes municipales construidos en Pilar, ofrece clases gratuitas de fútbol, taekwondo, patín, vóley y ajedrez, además de múltiples propuestas culturales y recreativas. En verano, el predio abre también su pileta de natación, en la que vecinos de todas las edades disfrutan de las colonias y actividades al aire libre.

“Diego siempre presente”, señalaron desde el club al inaugurar la escultura, que se convierte en un nuevo punto de encuentro y recuerdo para toda la comunidad de Lagomarsino, según consigna en su sitio El Resumen de Pilar. (DIB)

