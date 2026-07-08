Disturbios en los festejos por el triunfo de Argentina: un muerto en Cañuelas y numerosos detenidos

Franco Depauli recibió un piedrazo mortal en medio de los festejos por el triunfo de la Selección.

Los festejos en todo el país por el épico triunfo de la Selección contra Egipto en el Mundial 2026 se vieron opacados en muchos lugares por hechos de violencia que tuvieron su punto álgido en la localidad bonaerense de Cañuelas , donde un vecino de 46 años, Franco Francisco Depauli, murió tras recibir un piedrazo en la cabeza . Hubo disturbios en muchos puntos del país, que finalizaron en varios casos con encontronazos con la Policía y decenas de detenidos .

La muerte de Depauli ocurrió en la esquina de Libertad y 25 de Mayo, frente a la Plaza San Martín de Cañuelas, cuando quedó en medio de un violento enfrentamiento entre bandas que se arrojaban proyectiles mientras intentaba retirar su auto . Tras el impacto, el hombre se desplomó y quedó inconsciente en el suelo, con una contusión visible en la frente. Sus allegados decidieron trasladarlo por sus propios medios al Hospital Ángel Marzetti , ya que por la cantidad de gente en el lugar consideraron que una ambulancia no podría llegar con rapidez.

El director del hospital, Hernán Carpio , confirmó que Depauli ingresó sin signos vitales y que el personal de guardia intentó reanimarlo durante aproximadamente 50 minutos, aunque no hubo respuesta.

El Municipio local expresó su profundo pesar, mientras que la Policía detuvo gracias a las cámaras de seguridad al presunto autor del piedrazo, Iván Nahuel L. (20), quien ya contaba con antecedentes por homicidio simple .

ASESINATO EN MEDIO DE LOS FESTEJOS POR EL TRIUNFO DE LA SELECCIÓN

- Fue en Cañuelas.

- A la víctima, de 41 años la mataron de un piedrazo en la cabeza. pic.twitter.com/6ITaI0a8Yd — Vía Szeta (@mauroszeta) July 8, 2026

CABA

Mientras tanto, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires los incidentes y enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones del Obelisco escalaron rápidamente y finalizaron con al menos 19 personas arrestadas.

Durante toda la tarde, cientos de hinchas argentinos se habían agrupado en el Obelisco para celebrar la clasificación de la Selección. Cerca de las 20.30 comenzaron disturbios con la Policía, cuando los efectivos comenzaron a avanzar por la zona con el objetivo de desalojar a las personas que se encontraban en estado de ebriedad y con actitudes violentas.

Represión en el Obelisco tras los festejos por el triunfo de la Selección Argentina



Hubo 19 personas detenidas y nueve heridos, de los cuales siete pertenecen a la fuerza policial.



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La gente lanzó botellas y piedrazos a los agentes. También hubo corridas y, con el paso de los minutos, llegaron más policías motorizados para controlar la zona del Obelisco y alrededores. Por las corridas y el avance de las fuerzas de seguridad, la mayoría de los hinchas argentinos que se encontraban festejando se retiraron del Obelisco y se desconcentra la zona.

En total se movilizaron 400 agentes de la Policía porteña para poder contener la situación. Cinco de ellos resultaron lesionados por los piedrazos y botellazos que lanzó un grupo de hinchas cuando comenzaron a dispersar a las personas. Uno de ellos sufrió la fractura de nariz, mientras que otro se fracturó el brazo.

En territorio bonaerense

En la provincia de Buenos Aires, si se deja aparte lo sucedido en Cañuelas, los hechos más graves relacionados con el festejo tuvieron lugar en Mar del Plata. Los violentos episodios se registraron alrededor de las 18 del martes en San Luis y 9 de Julio, en cercanías al Monumento al General San Martín que estaba plagado de hinchas celebrando la épica victoria contra Egipto.

Allí, varias personas comenzaron a arrojar piedras contra efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que respondieron disparando balas de gomas y lanzando gases lacrimógenos.

Los incidentes se habrían producido debido a que cerca de 30 jóvenes rompieron baldosas y cascotearon el móvil policial, destrozando una de sus ventanillas.

En La Plata, en la localidad de Villa Elisa se generaron graves incidentes. Un joven resultó herido de un botellazo y quedó inconsciente.

#LaPlata De festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto a reventarse a trompadas y patadas. Fue en Villa Elisa, donde se generaron graves incidentes. Un joven resultó herido de un botellazo. Quedó inconsciente. pic.twitter.com/dIyexlFS8t — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) July 8, 2026

La violencia también se hizo presente en Pergamino, donde los festejos terminaron con incidentes sobre la avenida de Mayo y San Nicolás. Hubo intervención policial y las fuerzas de seguridad utilizaron munición antitumulto para controlar la situación después de que un grupo comenzara a arrojar objetos y protagonizar peleas.

Mientras que en San Nicolás se registraron destrozos, amenazas y enfrentamientos en el centro protagonizados por grupos de adolescentes.

En Olavarría también hubo peleas y episodios de violencia durante las concentraciones espontáneas de hinchas. Y en Pinamar, el intendente Juan Ibarguren expresó su malestar por los daños ocasionados durante los festejos. El jefe comunal cuestionó que la tradicional rotonda de Bunge quedara cubierta de basura, botellas y residuos tras la celebración.

En otras provincias

Mientras tanto, en el centro de Córdoba entre 15.000 y 20.000 personas se concentraron en la esquina de Bulevar San Juan y Vélez Sarsfield, frente al Patio Olmos. Lo que comenzó como una celebración masiva derivó en robos de celulares, botellazos y corridas. En un episodio ocurrido sobre la calle Vélez Sarsfield al 100 arrojó un saldo de tres personas detenidas, entre ellos un menor de 16 y otros dos de 20 y 22. Todo se dio cuando un grupo de aproximadamente 10 personas arrojó piedras y petardos contra la vidriera de una joyería hasta romperla. Se llevaron relojes, anillos, pulseras y cadenas que posteriormente las autoridades pudieron recuperar.

Las Unidades Especiales de la Policía provincial debieron intervenir con gases lacrimógenos y armas antitumulto para dispersar a los grupos violentos. Un total de 42 personas quedaron detenidas: 17 en la capital y 25 en el interior provincial.

En Santa Fe la celebración también derivó en enfrentamientos, en especial en la ciudad de Rafaela. Las autoridades debieron intervenir en varios puntos de la ciudad por enfrentamientos. Tres agentes resultaron heridos y dos patrulleros sufrieron daños. Los efectivos utilizaron escopetas antitumulto con balas de goma para controlar la situación. Hubo dos detenidos.

En Río Gallegos, Santa Cruz, donde cientos de vecinos se reunieron en la intersección de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín, también se registraron episodios de tensión. Frente a un local comercial de la zona céntrica, un grupo de jóvenes se enfrentó a golpes de puño y patadas.

En San Miguel de Tucumán, la celebración en la Plaza Independencia también derivó en disturbios. Peleas entre grupos y ataques con botellas contra efectivos policiales obligaron al personal de Infantería a despejar el lugar con disparos de balas de goma.

Los enfrentamientos entre fanáticos también tuvieron lugar en Cipolletti, Río Negro, donde los incidentes se concentraron sobre la calle España. Allí, distintos grupos de personas provocaron destrozos en vidrieras y fachadas de locales comerciales.

Otro de los episodios más graves de la jornada ocurrió en Santa Rosa, La Pampa. Entre las 17 y las 17.15, cuando la multitud reunida en la Plaza San Martín ya se dispersaba, se registraron varias peleas aisladas en el área céntrica. En una de ellas participaron tres menores, que fueron demorados por efectivos de la Seccional Tercera con intervención de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia (UFGNA).

En Trelew, Chubut, los festejos en el centro de la ciudad dejaron al menos cuatro personas con lesiones.

Fuente: Agencia DIB