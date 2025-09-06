Del frío al abrigo del sol: domingo de elecciones con cielo despejado

Plaza San Martín de La Plata y la Gobernación de fondo. (Ana Roche/Agencia DIB)

El domingo 7 de septiembre, día en que los bonaerenses acudirán a las urnas, tendrá un telón de fondo particular: el clima se despide del último coletazo del inverno y ofrece una jornada tranquila, sin lluvias y con temperaturas que empezarán bajas, pero subirán con el correr de las horas.

Después de varias mañanas gélidas y un temporal que castigó el centro y norte provincial, el viento norte traerá algo de alivio. Desde temprano, la postal será dispar según la región: en Sierra de la Ventana, la helada marcará presencia con mínimas cercanas a 0 °C, mientras que en Azul, Tandil y Olavarría los registros oscilarán entre 0 °C y 2 °C. Una escenografía blanca que contrastará con el norte bonaerense, donde el amanecer será menos crudo, con valores de entre 5 °C y 7 °C.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el día comenzará con cielo algo nublado y una mínima cercana a los 8 °C. Pero la clave estará en la tarde: el sol y el viento del norte empujarán los termómetros hacia arriba. El sur provincial alcanzará entre 14 °C y 15 °C, mientras que en el norte y noroeste la máxima trepará hasta 16 °C o 17 °C.

Así, la jornada electoral se desarrollará con cielos despejados, amplitud térmica y un clima más benigno que el de los días previos. "Sin lluvias en ninguna zona de la provincia", resaltó el Servicio Meteorológico Nacional, lo que garantiza un domingo sin sobresaltos en los centros de votación.

Legislatura 4 Legislatura bonaerense. (Ana Roche/Agencia DIB) El fin de semana previo y lo que viene El sábado todavía se sentirá el frío: mínima de 4 °C, máxima de 14 °C y cielo despejado de punta a punta. Ya en el inicio de la semana, el lunes ofrecerá un respiro con 10 °C de mínima y 18 °C de máxima, aunque con nubosidad. El martes y el miércoles traerán el cambio más notorio: máximas por encima de los 20 °C y cielo mayormente soleado. El jueves, en cambio, volverá una ligera baja, con 18 °C y nubosidad variable.

