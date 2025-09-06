sábado 06 de septiembre de 2025
6 de septiembre de 2025 - 08:00

Del frío al abrigo del sol: domingo de elecciones con cielo despejado

El domingo, desde el punto de vista climático, será una jornada tranquila, sin lluvias y con temperaturas que empezarán bajas, pero subirán con el correr de las horas.

Por Agencia DIB
Plaza San Martín de La Plata y la Gobernación de fondo. &nbsp;(Ana Roche/Agencia DIB)

Plaza San Martín de La Plata y la Gobernación de fondo.  (Ana Roche/Agencia DIB)

El domingo 7 de septiembre, día en que los bonaerenses acudirán a las urnas, tendrá un telón de fondo particular: el clima se despide del último coletazo del inverno y ofrece una jornada tranquila, sin lluvias y con temperaturas que empezarán bajas, pero subirán con el correr de las horas.

Más noticias
Las bajas temperaturas persistirán hasta el domingo. 

El invierno se resiste a irse: ¿cómo estará el clima el domingo de elecciones?
El fentanilo se utiliza como analgésico o en pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica.

Fentanilo contaminado: el fármaco elevó en un 52% la posibilidad de muerte de los pacientes afectados

Después de varias mañanas gélidas y un temporal que castigó el centro y norte provincial, el viento norte traerá algo de alivio. Desde temprano, la postal será dispar según la región: en Sierra de la Ventana, la helada marcará presencia con mínimas cercanas a 0 °C, mientras que en Azul, Tandil y Olavarría los registros oscilarán entre 0 °C y 2 °C. Una escenografía blanca que contrastará con el norte bonaerense, donde el amanecer será menos crudo, con valores de entre 5 °C y 7 °C.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el día comenzará con cielo algo nublado y una mínima cercana a los 8 °C. Pero la clave estará en la tarde: el sol y el viento del norte empujarán los termómetros hacia arriba. El sur provincial alcanzará entre 14 °C y 15 °C, mientras que en el norte y noroeste la máxima trepará hasta 16 °C o 17 °C.

Así, la jornada electoral se desarrollará con cielos despejados, amplitud térmica y un clima más benigno que el de los días previos. "Sin lluvias en ninguna zona de la provincia", resaltó el Servicio Meteorológico Nacional, lo que garantiza un domingo sin sobresaltos en los centros de votación.

Legislatura 4
Legislatura bonaerense. (Ana Roche/Agencia DIB)

Legislatura bonaerense. (Ana Roche/Agencia DIB)

El fin de semana previo y lo que viene

El sábado todavía se sentirá el frío: mínima de 4 °C, máxima de 14 °C y cielo despejado de punta a punta. Ya en el inicio de la semana, el lunes ofrecerá un respiro con 10 °C de mínima y 18 °C de máxima, aunque con nubosidad. El martes y el miércoles traerán el cambio más notorio: máximas por encima de los 20 °C y cielo mayormente soleado. El jueves, en cambio, volverá una ligera baja, con 18 °C y nubosidad variable.

Temas
Ver más

El invierno se resiste a irse: ¿cómo estará el clima el domingo de elecciones?

Fentanilo contaminado: el fármaco elevó en un 52% la posibilidad de muerte de los pacientes afectados

Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte

Día Mundial del Hermano: por qué se celebra el 5 de septiembre y qué otra fecha hay en Argentina

Balance positivo en el Congreso de Historia de los Pueblos bonaerenses en La Plata

ADEPA: El periodismo, herramienta para la sociedad democrática

Los canillitas, contra la desregulación: "Nos hiere de muerte"

Elecciones: el lunes habrá clases y otorgan plus para la limpieza de escuelas

Cuenta DNI: llega el descuento más esperado en carnicerías, pescaderías y granjas

Rige la veda electoral en la provincia de Buenos Aires: qué se puede hacer y qué no

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Un informe pone en duda la inocuidad de los edulcorantes para las funciones cerebrales.

Edulcorantes artificiales: una dulce amenaza para el cerebro

Por  Agencia DIB