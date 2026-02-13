Definieron la fecha del juicio a "La Toretto" de La Plata por atropellar y matar a Walter Armand

Felicitas Alvite está acusada del delito de homicidio simple con dolo eventual por atropellar y matar a Walter Armand, en el cruce de las calles 13 y 532.

La influencer Felicitas Alvite , más conocida como " La Toretto " , se presentó este viernes a primera hora en los Tribunales de La Plata , donde fue anoticiada de la fecha del juicio que la tendrá como acusada por atropellar y matar a un ciudadano que circulaba en moto. De acuerdo a la disposición judicial, las jornadas serán el 2, 3 y 6 de noviembre de este año.

La Plata: detuvieron a un hombre que ofrecía caramelos a niños desde una camioneta

Confirmaron un caso de sarampión en un paciente de 29 años con antecedente de viaje

En tanto, familiares de Walter Armand , la víctima, junto a organizaciones sociales, estuvieron presentes en las puertas del tribunal para exigir justicia y reclamar que no haya más demoras.

La audiencia comenzó a las 8.30 y lo primero que hizo la jueza Silvia Hoeer fue definir la fecha del juicio en el que se debatirá la acusación contra la joven. Unos minutos después de definir la fecha, comenzó la presentación de las pruebas que se van a debatir durante el juicio. También se descartaron aquellas pruebas que no serán tomadas en cuenta y se acotó la lista de testigos.

La causa, que se dilató durante meses, entró en una etapa decisiva. Los jueces escucharon a las partes y fijaron el cronograma para el debate oral que determinará el futuro de Alvite.

Felicitas Alvite, “La Toretto” de La Plata. Felicitas Alvite, “La Toretto” de La Plata.

Alvite, de 23 años, irá a juicio oral acusada de atropellar a Armand en la madrugada del 12 de abril de 2023 sobre la avenida 13, entre 531 y 532, cuando circulaba a alta velocidad y sin respetar los semáforos en rojo, según constataron las cámaras de seguridad municipales.

En un principio, el fiscal Fernando Padován, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 de Delitos Culposos de La Plata, había imputado a la influencer por el delito de homicidio culposo. No obstante, la carátula dio un giro y la acusada será juzgada por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé una pena que podría alcanzar un máximo de 25 años en prisión.

Según las pericias accidentológicas, manejaba a más de 90 kilómetros por hora, cruzó varios semáforos en rojo y embistió a Walter Armand, el hombre que murió en el evento vial en la esquina de 13 y 532. El impacto desplazó a la víctima más de 60 metros y dejó una huella de frenado superior a los 100 metros.

La Toretto La Toretto espera el juicio oral en libertad.

Armand fue asistido y hospitalizado pero murió horas después. Alvite, tras pasar más de un mes detenida, cumple actualmente prisión domiciliaria por cuestiones de salud interpuestas por su defensa y llegará al juicio en esa condición.

En tanto, en la audiencia de este viernes, la joven sufrió un ataque de pánico y la sala tuvo que ser evacuada mientras se esperaba la llegada de la ambulancia. Minutos después llegaron profesionales de la Unidad de Diagnóstico y Emergencias (UDEC), quienes brindaron asistencia en el lugar. Tras recibir atención, la acusada se retiró del edificio judicial acompañada por su familia y abrazada a su padre.

Fuente: Agencia DIB