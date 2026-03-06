Confirmaron el primer caso de influenza aviar en Chascomús

Se detectó un caso de gripe aviar en Chascomús.

Las autoridades sanitarias de Chascomús confirmaron la detección del primer caso de influenza aviar en el distrito . La información fue ratificada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA ) y la responsable de Epidemiología de la Región Sanitaria XI, tras analizar muestras tomadas en una zona rural de la ciudad.

La Suprema Corte creó el Registro de Casos de Género para "centralizar información"

Lobos: se detectó un segundo caso de influenza aviar en aves comerciales

Según el reporte oficial citado por El Cronista , el foco se detectó en un grupo reducido de aves de traspatio (animales de cría doméstica para consumo personal) situadas en una quinta privada que no realiza actividades comerciales.

Tras confirmarse un caso en la vecina localidad de Ranchos la semana pasada, el municipio se encontraba en estado de alerta epidemiológica , lo que permitió una detección temprana y la activación inmediata de los protocolos de seguridad.

Ante el resultado positivo, el SENASA inició las tareas de control de foco . Mientras se iba a llevar a cabo una reunión estratégica entre referentes del organismo nacional y autoridades locales para coordinar los pasos a seguir, el área de Epidemiología municipal ya tomó contacto con las personas implicadas para brindarles acompañamiento y las recomendaciones sanitarias pertinentes.

Pautas para evitar la propagación

Mientras la enfermedad no se transmite a los seres humanos a través de la ingesta de carne aviar o subproductos como huevos, es conveniente seguir ciertas pautas para evitar la propagación del virus y proteger la salud pública.

Estas reglas son las siguientes:

Evitar el contacto directo con aves silvestres, aves de corral o mamíferos marinos que parezcan enfermos o se encuentren muertos.

con aves silvestres, aves de corral o mamíferos marinos que parezcan enfermos o se encuentren muertos. No tocar superficies que puedan estar contaminadas con saliva, mucosidad o heces de aves.

que puedan estar contaminadas con saliva, mucosidad o heces de aves. En zonas rurales o afectadas, pasear a los perros siempre con correa para evitar que tengan contacto con animales silvestres.

En tanto, los propietarios de aves de traspatio deben cumplir estas reglas:

Mantener a los ejemplares en espacios protegidos y cerrados que impidan el contacto con aves silvestres.

que impidan el contacto con aves silvestres. Utilizar ropa y calzado exclusivo para trabajar con los animales ; higienizar y desinfectar periódicamente las instalaciones.

; higienizar y desinfectar periódicamente las instalaciones. Restringir el acceso de aves silvestres a las fuentes de agua y alimento de sus animales.

Además, es preciso reforzar el lavado frecuente de manos con agua y jabón y ventilar los ambientes y evitar compartir cubiertos o vasos.

Si bien no existe una vacuna específica para la influenza aviar, se recomienda a los grupos de riesgo mantener al día la vacuna antigripal anual.

Fuente: Agencia DIB