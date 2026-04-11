Tragedia en la ruta 227: tras un vuelco, murió un matrimonio y quedaron tres cadetes heridos

El automóvil quedó volcado sobre la mano a Lobería. Ecos Diarios

Un matrimonio de Lobería falleció en un accidente ocurrido en la noche de este viernes en la Ruta Provincial 227, entre Pieres y Tamangueyú. En el vehículo también viajaban tres jóvenes cadetes de Policía que resultaron heridos pero están fuera de peligro.

El vuelco, de acuerdo con Ecos Diarios, se produjo entre el kilómetro 28 y 29 de la ruta que une Necochea con Lobería. Allí, por causas que aún son materia de investigación, el auto en el que viajaba la pareja junto a tres cadetes de la Escuela de Policías de Mar del Plata volcó sobre la mano a Lobería.

Según trascendió, los fallecidos son Carlos Javier Becker, un policía retirado, y su esposa Rosana Alfaro.

Los cadetes fueron trasladados al Hospital Municipal “Gaspar M. Campos”.

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