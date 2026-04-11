sábado 11 de abril de 2026
11 de abril de 2026 - 10:42

Tragedia en la ruta 227: tras un vuelco, murió un matrimonio y quedaron tres cadetes heridos

El episodio ocurrió el viernes por la noche, entre el kilómetro 28 y 29 de la ruta que une Necochea con Lobería.

Por Agencia DIB
El automóvil quedó volcado sobre la mano a Lobería.&nbsp;

El automóvil quedó volcado sobre la mano a Lobería. 

Ecos Diarios

Un matrimonio de Lobería falleció en un accidente ocurrido en la noche de este viernes en la Ruta Provincial 227, entre Pieres y Tamangueyú. En el vehículo también viajaban tres jóvenes cadetes de Policía que resultaron heridos pero están fuera de peligro.

Más noticias
La imagen de video muestra a la camioneta circulando de contramano en Cañuelas. 

Cañuelas: inhabilitan al conductor que provocó un múltiple accidente al ir de contramano
Bastián Jerez sigue dando pelea en pos de su recuperación.

A dos meses del accidente en Pinamar, Bastián Jerez fue operado nuevamente

El vuelco, de acuerdo con Ecos Diarios, se produjo entre el kilómetro 28 y 29 de la ruta que une Necochea con Lobería. Allí, por causas que aún son materia de investigación, el auto en el que viajaba la pareja junto a tres cadetes de la Escuela de Policías de Mar del Plata volcó sobre la mano a Lobería.

Según trascendió, los fallecidos son Carlos Javier Becker, un policía retirado, y su esposa Rosana Alfaro.

Los cadetes fueron trasladados al Hospital Municipal “Gaspar M. Campos”.

Temas
Ver más

Cañuelas: inhabilitan al conductor que provocó un múltiple accidente al ir de contramano

A dos meses del accidente en Pinamar, Bastián Jerez fue operado nuevamente

La Federación Nacional de Salud, contra el cierre del Plan Remediar

La Plata: polémica por una "marcha de antorchas" militar para conmemorar la partida de soldados a Malvinas

Construyen un importante parque solar en Lincoln

Aldo Bonzi: un chico de 15 años amenazó con matar a sus excompañeros de colegio

Merlo: soltaron globos y encendieron velas en la escuela a la que asistía Maitena

La Plata: siguen los recambios de cañerías para la mejora del servicio de agua

Qué puede pasar con el Plan Remediar y la entrega de medicamentos esenciales

Las cuentas no cierran, hay menos colectivos en la calle y los usuarios la pasan cada vez peor

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El histórico portón del Regimiento 7 en la plaza Islas Malvinas de La Plata.

La Plata: polémica por una "marcha de antorchas" militar para conmemorar la partida de soldados a Malvinas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Servicio Alimentario Escolar bonaerense en la mira.

Legislatura: la oposición pide informes sobre la política alimentaria escolar