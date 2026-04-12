Menú bonaerense: el tradicional postre de Balcarce

Pocas ciudades como Balcarce se pueden dar el lujo de que un postre lleve su nombre. Y así desde hace casi 80 años, cuando en la pequeña confitería París se creó el Postre Imperial, precursor del emblemático Postre de Balcarce.

Esta semana, en Menú bonaerense , Juan Braceli (en YouTube @cocinerosarg ) y Natalia Cerezuela, nieta de un pastelero que trabajaba en la confitería donde se creó este postre, nos traen una receta de este dulce manjar de la Provincia.

En la década de 1950, Don Guillermo Talou , dueño de la céntrica confitería París de la ciudad de Balcarce, preocupado por utilizar los sobrantes de su producción, creó la receta del célebre postre que incluye discos de merengue con crema y bizcochuelo.

En sus inicios, el postre era conocido como postre Imperial , por su semejanza con el postre Imperial ruso, y se hizo tan popular que Don Guillermo recibió una oferta para vender la marca y la fórmula a una reconocida firma de Mar del Plata. Una vez realizada la operación, los nuevos dueños comenzaron a vender el postre por todo el país, hasta traspasar las fronteras y llegar a exportarlo a Europa.

Embed - Tradicional Postre de Balcarce

En 1969, cuando Talou se dio cuenta de que la composición del postre había sido modificada, dado que al ser artesanal y contener crema natural no podía ser apto para la exportación, se asoció con un amigo para retomar la receta original. Fue así que el 26 de diciembre de 1970 abrieron la confitería Comoantes en la ciudad de Balcarce y comenzaron a ofrecer la versión auténtica del postre a la que bautizaron con el mismo nombre. Al poco tiempo, tanto la confitería como el postre eran conocidos por la mayoría de los veraneantes que se dirigían hacia la Costa Atlántica, para quienes el lugar se convirtió en una parada obligada.

Hoy en día, desde hace más de cincuenta años, en la ya clásica confitería Comoantes se encienden muy temprano por la mañana los dos hornos a leña para la producción de bizcochuelos caseros y el postre es un emblema de la ciudad que cada mes de julio celebra la fiesta de su postre emblema.

Cómo hacer el Postre de Balcarce

postre balcarce elaboración 2 rs

Ingredientes para 8 porciones

2 discos de pionono de 18 cm

2 discos de merengue de 18 cm

400 g de dulce de leche repostero

500 cc de crema de leche

50 g de azúcar impalpable

100 g de nueces

100 g de coco rallado

100 g de azúcar impalpable

postre Balcarce preparación rs

Para los discos de merengue

3 claras de huevo

90 g de azúcar común

90 g de azúcar impalpable

Pasos a seguir

postre Balcarce corte rs

Para los discos de merengue:

Batir las claras. Cuando hayan espumado, incorporar de a poco la mitad del azúcar común batiendo siempre.

Una vez que llegan a punto nieve, dejar de batir e incorporar el azúcar impalpable con movimientos envolventes.

Armar dos discos sobre una silicona o papel manteca enmantecado.

Cocinar a horno muy bajo (entre 90 °C y 120° C) por 2 horas aproximadamente.

Para los discos de merengue: batir la crema con el azúcar impalpable. Reservar en la heladera.

batir las claras. Cuando hayan espumado, incorporar de a poco la mitad del azúcar común batiendo siempre.

Comenzar la torta con un disco de pionono. Poner una capa con dulce de leche repostero con manga para que no se rompa el pionono y la mitad de las nueces rotas.

Colocar un disco de merengue encima y la mitad de la crema batida por arriba.

Colocar otro disco de merengue, crema batida y nueces.

postre Balcarce rs

Poner una capa de dulce de leche en el otro disco de pionono y colocar una última capa de crema y nueces con mucho cuidado.

Llevar al freezer hasta que esté firme y los bordes de crema estén congelados.

Una vez que la torta se puede maniobrar con facilidad, sacar del freezer y decorar con dulce de leche repostero en los costados hasta que quede bien lisa.

Pegar el coco rallado en los costados sobre el dulce de leche y espolvorear la parte de arriba con azúcar impalpable. Marcar con algún trinche o hierro caliente para que caramelice la parte de arriba.

Fuente: Agencia DIB