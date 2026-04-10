viernes 10 de abril de 2026
10 de abril de 2026 - 15:02

Merlo: soltaron globos y encendieron velas en la escuela a la que asistía Maitena

Familiares y amigos de la menor realizaron un homenaje en la EES N°16. En tanto, se supo que la adolescente ya había fallecido cuando su madre comenzó a buscarla.

Por Agencia DIB
El homenaje a Maitena Garófalo en su escuela.

El homenaje a Maitena Garófalo en su escuela.

Captura de video

Familiares y amigos de Maitena Garófalo, la menor de 14 años encontrada sin vida este jueves en el municipio bonaerense de Merlo, realizaron una suelta de globos y velas blancas en la Escuela de Educación Secundaria N.º 16 (EES N.º 16), institución donde asistía la víctima. En tanto, la autopsia arrojó un dato estremecedor: la data de muerte es de 36 horas antes del encuentro del cuerpo de la adolescente. Es decir, que cuando su mamá radicó la denuncia por su desaparición, Maitena ya había fallecido.

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Maitena era buscada desde el miércoles cuando fue vista por última vez en la puerta de la escuela.

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La menor apareció ahorcada en un árbol en la localidad de Las Heras, por lo que se determinó que tomó el tren Sarmiento y viajó hasta allí, donde aparentemente se quitó la vida luego de haber intercambiado algunos mensajes en línea que la habrían inducido a esa decisión.

Tras el desenlace, familiares y amigos de Maitena se reunieron este viernes en la EES N°16, colegio al que asistía la menor de 14 años, para realizar una suelta de globos y velas blancas.

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“No podés estar ajeno”

En medio de la conmoción por lo sucedido, madres de amigos de Maitena aseguraron que “como mamá te toca porque hoy fue Maitena y otro día puede ser tu hija. Así que no podés estar ajeno, hoy nos invade el dolor”.

Por otra parte, compañeras de trabajo de la madre de Maitena agradecieron la difusión del caso y afirmaron que “Gabriela (madre de Maitena) estuvo muy conmocionada desde el primer momento; ella estuvo trabajando con normalidad con nosotras. Nadie esperaba esto”.

Autopsia

Por su parte, medios locales destacaron que según la autopsia, la data de muerte es de 36 horas anteriores al hallazgo del cuerpo colgando de un árbol. Eso quiere decir que la adolescente llevó adelante la decisión antes de que su mamá radicara la denuncia por su paradero.

En otras palabras, la madre se enteró que no había ingresado a la escuela y fue de inmediato a la comisaría a pedir ayuda a las 14 del miércoles, y para esa hora Maitena ya estaba muerta.

Todo indica que la joven planeó el caso en detalle. Ese día dejó su celular, las claves de sus redes sociales y hasta 9 cartas de despedida para familia y amigas y un video de varios minutos de extensión.

Fuente: Agencia DIB

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