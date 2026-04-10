viernes 10 de abril de 2026
10 de abril de 2026 - 19:14

Construyen un importante parque solar en Lincoln

Se trata de Lincoln I, un parque solar con más de 42 mil paneles que cuando esté en funcionamiento podrá abastecer de energía a unos diez mil hogares. Con una capacidad instalada de 20 MW, demandará una inversión de 20 millones de dólares.

Por Agencia DIB
El parque solar Lincoln I abastecerá a diez mil hogares.

El parque solar Lincoln I abastecerá a diez mil hogares.

En un predio ubicado sobre la Ruta Provincial N° 50 va tomando forma el parque solar Lincoln I, una obra de gran envergadura que posicionará al distrito como uno de los polos de energía renovable más destacados de la provincia de Buenos Aires.

Más noticias
El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni.

La Provincia avanza con cinco parques solares en el interior
El Instituto Santo Domingo Savio, de Aldo Bonzi. Un adolescente amenazó de muerte a sus excompañeros.

Aldo Bonzi: un chico de 15 años amenazó con matar a sus excompañeros de colegio

El proyecto se lleva adelante a través de una millonaria inversión por parte de la empresa Genneia. Esta semana, el intendente local, Salvador Serenal, recorrió el lugar y destacó el impacto positivo en la generación de empleo local y el posicionamiento del municipio a la vanguardia de la transición energética en la provincia.

“Este es un paso muy importante para Lincoln, en generación de energías renovables, en nuestro territorio ya contamos con los parques solares de Bayauca, Martínez de Hoz y El Triunfo, y ahora se está sumando Lincoln I, que por su magnitud se impone como uno de los más grande de la provincia de Buenos Aires”, destacó Serenal.

Más de 42 mil paneles solares

De acuerdo a información de la empresa Genneia, el proyecto Lincoln I representa una inversión privada de 20 millones de dólares. Este parque solar, que se desarrolla sobre un predio de 46 hectáreas, contempla la instalación de más de 42.000 paneles solares bifaciales, una tecnología de vanguardia que optimiza la captación de radiación solar.

Una vez en operación, tendrá una capacidad instalada de 20 MW, suficiente para abastecer el consumo eléctrico de más de 10.000 hogares. Cabe recordar que la población de la ciudad de Lincoln ronda los 33 mil habitantes.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La Provincia avanza con cinco parques solares en el interior

Aldo Bonzi: un chico de 15 años amenazó con matar a sus excompañeros de colegio

Merlo: soltaron globos y encendieron velas en la escuela a la que asistía Maitena

La Plata: siguen los recambios de cañerías para la mejora del servicio de agua

Qué puede pasar con el Plan Remediar y la entrega de medicamentos esenciales

Las cuentas no cierran, hay menos colectivos en la calle y los usuarios la pasan cada vez peor

La Anmat confirmó la baja definitiva de los laboratorios vinculados con el fentanilo contaminado

Quequén: murió un adolescente que se accidentó con su cuatriciclo

Ausentismo escolar: el 66% de los estudiantes bonaerenses falta al menos 15 veces al año

Junín: encuentran el cuerpo de una mujer a la vera del río Salado

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El programa Remediar en la mira. 

Qué puede pasar con el Plan Remediar y la entrega de medicamentos esenciales

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El diputado libertario Agustín Romo. 

Malestar en un sector de La Libertad Avanza con Romo porque "no ordena al bloque"