Construyen un importante parque solar en Lincoln

El parque solar Lincoln I abastecerá a diez mil hogares.

En un predio ubicado sobre la Ruta Provincial N° 50 va tomando forma el parque solar Lincoln I, una obra de gran envergadura que posicionará al distrito como uno de los polos de energía renovable más destacados de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto se lleva adelante a través de una millonaria inversión por parte de la empresa Genneia. Esta semana, el intendente local, Salvador Serenal, recorrió el lugar y destacó el impacto positivo en la generación de empleo local y el posicionamiento del municipio a la vanguardia de la transición energética en la provincia.

“Este es un paso muy importante para Lincoln, en generación de energías renovables, en nuestro territorio ya contamos con los parques solares de Bayauca, Martínez de Hoz y El Triunfo, y ahora se está sumando Lincoln I, que por su magnitud se impone como uno de los más grande de la provincia de Buenos Aires”, destacó Serenal.

Más de 42 mil paneles solares De acuerdo a información de la empresa Genneia, el proyecto Lincoln I representa una inversión privada de 20 millones de dólares. Este parque solar, que se desarrolla sobre un predio de 46 hectáreas, contempla la instalación de más de 42.000 paneles solares bifaciales, una tecnología de vanguardia que optimiza la captación de radiación solar.

Una vez en operación, tendrá una capacidad instalada de 20 MW, suficiente para abastecer el consumo eléctrico de más de 10.000 hogares. Cabe recordar que la población de la ciudad de Lincoln ronda los 33 mil habitantes. Fuente: Agencia DIB

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