Trenque Lauquen: con un show de Q' Lokura comenzaron los festejos por los 150 años

El estadio de Barrio Alegre recibió a más de 20 mil personas que cantaron y bailaron al ritmo de cuarteto, en la noche previa al 12 de abril, día que se conmemora la fundación de Trenque Lauquen, informó el diario La Opinión.
Q’ Lokura, los elegidos por Trenque Lauquen
Con la conducción de Juani Martínez, el locutor trenquelauquense que triunfa en medios nacionales, las puertas del estadio se abrieron a las 17; en un par de horas ya estaba repleto.
En diálogo con La Mañana de Bolívar, el intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, señaló que “la gente votó a través de las redes sociales y los más elegidos fueron Eugenia Quevedo, La K'onga y Q' Lokura. Tras consultar la disponibilidad de las bandas, los cordobeses fueron los elegidos.
Este domingo, día del aniversario, os 42 mil habitantes de Trenque Lauquen siguen viviendo su gran fiesta.