domingo 12 de abril de 2026
12 de abril de 2026 - 11:12

Trenque Lauquen: con un show de Q' Lokura comenzaron los festejos por los 150 años

En un espectáculo organizado por el Municipio de Trenque Lauquen, una multitud colmó la cancha de Barrio Alegre para cantar y bailar al ritmo de Q´Lokura,

Por Agencia DIB
Más de 20 mil personas bailaron al ritmo de Q Lokura en Trenque Lauquen.

Más de 20 mil personas bailaron al ritmo de Q' Lokura en Trenque Lauquen.

La Opinión
El cuarteto copó la noche previa al aniversario.

El cuarteto copó la noche previa al aniversario.

La Mañana de Bolívar
A través de las redes sociales, los trenquelauquenses eligieron a Q Lokura para animar los festejos.

A través de las redes sociales, los trenquelauquenses eligieron a Q' Lokura para animar los festejos.

La Mañana de Bolívar.
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El estadio de Barrio Alegre recibió a más de 20 mil personas que cantaron y bailaron al ritmo de cuarteto, en la noche previa al 12 de abril, día que se conmemora la fundación de Trenque Lauquen, informó el diario La Opinión.

q Lokura en acción en TL rs
El cuarteto copó la noche previa al aniversario.

El cuarteto copó la noche previa al aniversario.

Q’ Lokura, los elegidos por Trenque Lauquen

Con la conducción de Juani Martínez, el locutor trenquelauquense que triunfa en medios nacionales, las puertas del estadio se abrieron a las 17; en un par de horas ya estaba repleto.

público Trenque Lauquen rs
A través de las redes sociales, los trenquelauquenses eligieron a Q' Lokura para animar los festejos.

A través de las redes sociales, los trenquelauquenses eligieron a Q' Lokura para animar los festejos.

En diálogo con La Mañana de Bolívar, el intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, señaló que “la gente votó a través de las redes sociales y los más elegidos fueron Eugenia Quevedo, La K'onga y Q' Lokura. Tras consultar la disponibilidad de las bandas, los cordobeses fueron los elegidos.

Este domingo, día del aniversario, os 42 mil habitantes de Trenque Lauquen siguen viviendo su gran fiesta.

Fuente: Agencia DIB

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