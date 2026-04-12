Trenque Lauquen: con un show de Q' Lokura comenzaron los festejos por los 150 años

Más de 20 mil personas bailaron al ritmo de Q' Lokura en Trenque Lauquen. La Opinión El cuarteto copó la noche previa al aniversario. La Mañana de Bolívar A través de las redes sociales, los trenquelauquenses eligieron a Q' Lokura para animar los festejos. La Mañana de Bolívar.

En lo que se definió como “el evento público más grande de la historia de Trenque Lauquen”, los festejos por los 150 años de la ciudad se iniciaron este sábado con un multitudinario show de los cordobeses de Q’ Lokura.

El estadio de Barrio Alegre recibió a más de 20 mil personas que cantaron y bailaron al ritmo de cuarteto, en la noche previa al 12 de abril, día que se conmemora la fundación de Trenque Lauquen, informó el diario La Opinión.

q Lokura en acción en TL rs El cuarteto copó la noche previa al aniversario. La Mañana de Bolívar Q’ Lokura, los elegidos por Trenque Lauquen Con la conducción de Juani Martínez, el locutor trenquelauquense que triunfa en medios nacionales, las puertas del estadio se abrieron a las 17; en un par de horas ya estaba repleto.

público Trenque Lauquen rs A través de las redes sociales, los trenquelauquenses eligieron a Q' Lokura para animar los festejos. La Mañana de Bolívar. En diálogo con La Mañana de Bolívar, el intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, señaló que “la gente votó a través de las redes sociales y los más elegidos fueron Eugenia Quevedo, La K'onga y Q' Lokura. Tras consultar la disponibilidad de las bandas, los cordobeses fueron los elegidos.

Este domingo, día del aniversario, os 42 mil habitantes de Trenque Lauquen siguen viviendo su gran fiesta. Fuente: Agencia DIB

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