Aldo Bonzi: un chico de 15 años amenazó con matar a sus excompañeros de colegio

El Instituto Santo Domingo Savio, de Aldo Bonzi. Un adolescente amenazó de muerte a sus excompañeros.

Un exalumno del colegio Santo Domingo Savio de la localidad de Aldo Bonzi, partido de La Matanza, se mostró armado en el grupo de WhatsApp que compartía con sus excompañeros de cuarto año y amenazó con asesinar a todo el curso.

El hecho trascendió pocos días después de que un alumno matara a otra en la ciudad santafesina de San Cristóbal.

En Aldo Bonzi, otra amenaza escolar De acuerdo a información de NA, una madre denunció que, hace 20 días, el menor en cuestión envió estos mensajes intimidatorios al grupo de WhatsApp que integra su hija. El acusado habría enviado audios e imágenes exhibiendo armas, diciendo: “Los voy a matar a todos”. Y argumentó que todavía no lo había concretado porque que el día que pensaba hacerlo llovía mucho.

Las autoridades del colegio se contactaron con la justicia y ante la denuncia, el fiscal de turno de la UFIJ N°3 en La Matanza dispuso que la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza averigüe la identidad, la edad y la ubicación del joven. Así se supo que el sospechoso hace dos años que no es alumno del colegio.

Al allanar el domicilio de los padres del chico de 15 años, se le secuestró el celular. Y al revisarlo, se comprobó que forma parte del grupo de WhatsApp True Crime Community, al que también pertenecía el menor que ingresó armado al colegio de Santa Fe y asesinó a su compañero Ian Cabrera. Se dispuso que el menor de 15 años deberá permanecer en su domicilio bajo estrictos controles del Ministerio Público Fiscal (MPF), Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y demás organismos de Defensa de Derechos del Niño. Fuente: Agencia DIB

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