viernes 10 de abril de 2026
10 de abril de 2026 - 12:35

La Plata: siguen los recambios de cañerías para la mejora del servicio de agua

Las nuevas cañerías de Polietileno de Alta Densidad reemplazan los antiguos conductos. ABSA informó que el servicio podría verse afectado.

Por Agencia DIB
Un operario de ABSA trabaja en una vereda.&nbsp;

Un operario de ABSA trabaja en una vereda. 

La empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) informa que continúan los trabajos de recambio de cañerías para la mejora del servicio de agua en distintos sectores del casco urbano de La Plata. Por ello, advirtió que pueden ocasionar la interrupción o alteración del servicio a los frentistas durante su ejecución.

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Las nuevas cañerías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), reemplazan los antiguos conductos, en algunos casos fundacionales, mejorando la distribución y garantizando una mayor vida útil. Las tareas también contemplan la renovación de la totalidad de las conexiones domiciliarias presentes sobre las trazas, y la reparación final de las veredas intervenidas.

En ese sentido, las zonas afectadas son la avenida 7 entre 39 y Plaza Olazábal, la intersección de las Avenidas 19 y 38 y calle 40 entre 20 y 21, todas zonas cercanas al centro de la ciudad capital.

En todos los casos, las obras responden al plan de mejoras que ejecuta la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en la ciudad capital, en la cual también se realiza la renovación de la totalidad de las conexiones domiciliarias sobre los tendidos. Por fuera del casco urbano, estas obras también presentan avances significativos en Los Hornos, City Bell, Barrio Hipódromo y Aeropuerto.

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