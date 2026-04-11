La Federación Nacional de Salud, contra el cierre del Plan Remediar

El Remediar fue lanzado en 2002 y distribuyó medicamentos para más de 15 millones de personas. Argentina.gob.ar

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) denunció públicamente “el vaciamiento e inminente cierre del Programa Remediar”, que mencionó como “una política sanitaria de Estado que durante más de dos décadas garantizó el acceso gratuito a medicamentos esenciales a más de 15 millones de argentinos y argentinas”.

"Esta medida, enmarcada en un ajuste brutal e inhumano, representa un ataque directo a la vida y a la dignidad de millones de compatriotas que dependen de la salud pública para sobrevivir", afirmó el secretario General de FESINTRAS, Pablo Maciel.

Embed Casi 25 años Maciel recordó que el programa nació en 2002 “para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de la Red de Atención Primaria de la Salud”. A lo largo de más de dos décadas, “permitió distribuir botiquines con más de 70 medicamentos esenciales en casi 8.000 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todo el país”. Además, “generó un ahorro significativo para el Estado mediante la compra centralizada, optimizando recursos frente a la voracidad de los laboratorios”.

Según FESINTRAS, los efectos del desfinanciamiento ya son “concretos y dolorosos”. "Miles de pacientes con enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes y asma, han dejado de tomar su medicación por no poder costearla, multiplicando las internaciones por cuadros perfectamente evitables", advirtió Maciel. Y continuó: "La demanda se traslada a los hospitales de alta complejidad, colapsando un sistema que ya se encuentra al límite. El cierre definitivo reservará el derecho a la salud únicamente para quienes puedan pagarlo. No es ahorro: es crueldad institucionalizada".

“Con la salud del pueblo no se negocia” Frente a ese diagnóstico, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud fue categórico: “El Remediar no es un gasto, es una inversión en la vida de millones de familias argentinas. Cada botiquín que deja de llegar a un CAPS es un paciente que abandona su tratamiento, una guardia que se colapsa, un derecho que se viola. Le decimos con toda claridad al Gobierno Nacional: con la salud del pueblo no se negocia”. Maciel convocó además a “una campaña nacional en defensa del Plan Remediar: que en cada centro de salud y en cada plaza se escuche la voz de los que hoy se retiran con las manos vacías”. Fuente: Agencia DIB

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