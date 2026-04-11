sábado 11 de abril de 2026
11 de abril de 2026 - 11:48

La Federación Nacional de Salud, contra el cierre del Plan Remediar

FESINTRAS denunció que “el desfinanciamiento del programa deja sin medicamentos esenciales a más de 15 millones de personas que no cuentan con obra social ni medicina prepaga”.

Por Agencia DIB
El Remediar fue lanzado en 2002 y distribuyó medicamentos para más de 15 millones de personas.

El Remediar fue lanzado en 2002 y distribuyó medicamentos para más de 15 millones de personas.

Argentina.gob.ar

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) denunció públicamente “el vaciamiento e inminente cierre del Programa Remediar”, que mencionó como “una política sanitaria de Estado que durante más de dos décadas garantizó el acceso gratuito a medicamentos esenciales a más de 15 millones de argentinos y argentinas”.

Más noticias
El programa Remediar en la mira. 

Qué puede pasar con el Plan Remediar y la entrega de medicamentos esenciales
El automóvil quedó volcado sobre la mano a Lobería. 

Tragedia en la ruta 227: tras un vuelco, murió un matrimonio y quedaron tres cadetes heridos

"Esta medida, enmarcada en un ajuste brutal e inhumano, representa un ataque directo a la vida y a la dignidad de millones de compatriotas que dependen de la salud pública para sobrevivir", afirmó el secretario General de FESINTRAS, Pablo Maciel.

Embed

Casi 25 años

Maciel recordó que el programa nació en 2002 “para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de la Red de Atención Primaria de la Salud”. A lo largo de más de dos décadas, “permitió distribuir botiquines con más de 70 medicamentos esenciales en casi 8.000 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todo el país”. Además, “generó un ahorro significativo para el Estado mediante la compra centralizada, optimizando recursos frente a la voracidad de los laboratorios”.

Según FESINTRAS, los efectos del desfinanciamiento ya son “concretos y dolorosos”. "Miles de pacientes con enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes y asma, han dejado de tomar su medicación por no poder costearla, multiplicando las internaciones por cuadros perfectamente evitables", advirtió Maciel. Y continuó: "La demanda se traslada a los hospitales de alta complejidad, colapsando un sistema que ya se encuentra al límite. El cierre definitivo reservará el derecho a la salud únicamente para quienes puedan pagarlo. No es ahorro: es crueldad institucionalizada".

“Con la salud del pueblo no se negocia”

Frente a ese diagnóstico, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud fue categórico: “El Remediar no es un gasto, es una inversión en la vida de millones de familias argentinas. Cada botiquín que deja de llegar a un CAPS es un paciente que abandona su tratamiento, una guardia que se colapsa, un derecho que se viola. Le decimos con toda claridad al Gobierno Nacional: con la salud del pueblo no se negocia”.

Maciel convocó además a “una campaña nacional en defensa del Plan Remediar: que en cada centro de salud y en cada plaza se escuche la voz de los que hoy se retiran con las manos vacías”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Qué puede pasar con el Plan Remediar y la entrega de medicamentos esenciales

Tragedia en la ruta 227: tras un vuelco, murió un matrimonio y quedaron tres cadetes heridos

La Plata: polémica por una "marcha de antorchas" militar para conmemorar la partida de soldados a Malvinas

Construyen un importante parque solar en Lincoln

Aldo Bonzi: un chico de 15 años amenazó con matar a sus excompañeros de colegio

Merlo: soltaron globos y encendieron velas en la escuela a la que asistía Maitena

La Plata: siguen los recambios de cañerías para la mejora del servicio de agua

Las cuentas no cierran, hay menos colectivos en la calle y los usuarios la pasan cada vez peor

La Anmat confirmó la baja definitiva de los laboratorios vinculados con el fentanilo contaminado

Quequén: murió un adolescente que se accidentó con su cuatriciclo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El histórico portón del Regimiento 7 en la plaza Islas Malvinas de La Plata.

La Plata: polémica por una "marcha de antorchas" militar para conmemorar la partida de soldados a Malvinas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Servicio Alimentario Escolar bonaerense en la mira.

Legislatura: la oposición pide informes sobre la política alimentaria escolar