sábado 11 de abril de 2026
11 de abril de 2026 - 14:26

San Clemente: cierra el Cine Gran Tuyú, el más antiguo del Partido de la Costa

Fue construido en 1937, apenas dos años después de la fundación de la localidad. Sus últimas funciones serán este domingo.

Por Agencia DIB
El Cine Gran Tuyú, en San Clemente.

El Cine Gran Tuyú, en San Clemente.

Canal 5

El histórico Cine Gran Tuyú de San Clemente, fundado en 1937, anunció que cerrará definitivamente sus puertas este domingo 12 de abril. La despedida fue comunicada con un mensaje cargado de emoción, en el que agradecieron a quienes durante décadas eligieron la sala.

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Antes del cierre, invitaron a la comunidad a acompañar las últimas funciones para compartir una despedida colectiva.

En sus redes sociales, donde anunciaron “el momento que nunca quisimos escribir”, destacaron: “Gracias a cada persona que eligió este lugar. A cada familia, a cada pareja, a cada amigo que se sentó en una butaca y vivió una historia. Este cine fue testigo de primeras citas, de risas compartidas, de lágrimas en la oscuridad… y de momentos que, aunque pasen los años, no se olvidan”.

E invitaron “a acompañarnos en nuestras últimas funciones. Para despedirnos como se debe: juntos, como siempre fue”.

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Un poco de historia

El Cine Gran Tuyú abrió sus puertas en 1937 y fue proyectado por el ingeniero Ricardo Dillon. Es el cine más antiguo del Partido de La Costa. Según la página de Facebook “San Clemente Ayer y Hoy”, fue un emprendimiento de la firma “Tierras de San Clemente”, de la familia Leloir. “El primer arrendatario fue un señor Blanc de la ciudad de Dolores, y posteriormente fue adquirido por el señor Domingo González que lo tuvo a su cargo hasta que falleció. Sus herederos lo vendieron a los actuales dueños”, se destaca en el posteo.

El cine fue construido al poco tiempo de la fundación de la localidad, en 1935, en tierras donadas por Federico Leloir.

Casi 90 años después de su nacimiento, su proyector se encenderá por última vez.

Fuente: Agencia DIB

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