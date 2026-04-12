General Madariaga: un accidente sobre la RP 74 dejó un muerto y dos heridos

El accidente en General Madariaga. El conductor del vehículo que quedó en la banquina murió en el acto.

Un choque frontal entre dos vehículos que ocurrió este sábado a la altura del kilómetro 36 en la Ruta Provincial 74, en General Madariaga, dejó un saldo de un muerto y dos heridos, y provocó un desvío en el tránsito de la zona.

El hecho ocurrió a las 6:35, cuando una Ford Ecosport, oriunda de Tres Arroyos, que circulaba en dirección a Madariaga, colisionó de frente con un Volkswagen Voyage, cuyos ocupantes venían desde el partido de Pinamar.

Las consecuencias del accidente Los dos autos quedaron volcados, uno sobre la banquina y el otro, en el asfalto El conductor de la EcoSport murió en el acto mientras que los dos ocupantes del Voyage fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal de Madariaga.

En el rescate de los heridos intervinieron Bomberos Voluntarios de Madariaga, Policía Vial, personal de AUBASA y ambulancias del hospital local.

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