domingo 12 de abril de 2026
12 de abril de 2026 - 09:51

General Madariaga: un accidente sobre la RP 74 dejó un muerto y dos heridos

El accidente ocurrió sobre la ruta provincial, a pocos kilómetros de la ciudad de General Madariaga. El conductor de uno de los vehículos murió en el acto.

Por Agencia DIB
El accidente en General Madariaga. El conductor del vehículo que quedó en la banquina murió en el acto.

El accidente en General Madariaga. El conductor del vehículo que quedó en la banquina murió en el acto.

Un choque frontal entre dos vehículos que ocurrió este sábado a la altura del kilómetro 36 en la Ruta Provincial 74, en General Madariaga, dejó un saldo de un muerto y dos heridos, y provocó un desvío en el tránsito de la zona.

Más noticias
La pick up que se estrelló contra un árbol cerca de General Madariaga.

Tragedia en Madariaga; un joven y un bebé murieron al estrellarse contra un árbol
El Cine Gran Tuyú, en San Clemente.

San Clemente: cierra el Cine Gran Tuyú, el más antiguo del Partido de la Costa

El hecho ocurrió a las 6:35, cuando una Ford Ecosport, oriunda de Tres Arroyos, que circulaba en dirección a Madariaga, colisionó de frente con un Volkswagen Voyage, cuyos ocupantes venían desde el partido de Pinamar.

Las consecuencias del accidente

Los dos autos quedaron volcados, uno sobre la banquina y el otro, en el asfalto El conductor de la EcoSport murió en el acto mientras que los dos ocupantes del Voyage fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal de Madariaga.

En el rescate de los heridos intervinieron Bomberos Voluntarios de Madariaga, Policía Vial, personal de AUBASA y ambulancias del hospital local.

Temas
Ver más

Tragedia en Madariaga; un joven y un bebé murieron al estrellarse contra un árbol

San Clemente: cierra el Cine Gran Tuyú, el más antiguo del Partido de la Costa

La Federación Nacional de Salud, contra el cierre del Plan Remediar

Tragedia en la ruta 227: tras un vuelco, murió un matrimonio y quedaron tres cadetes heridos

La Plata: polémica por una "marcha de antorchas" militar para conmemorar la partida de soldados a Malvinas

Construyen un importante parque solar en Lincoln

Aldo Bonzi: un chico de 15 años amenazó con matar a sus excompañeros de colegio

Merlo: soltaron globos y encendieron velas en la escuela a la que asistía Maitena

La Plata: siguen los recambios de cañerías para la mejora del servicio de agua

Qué puede pasar con el Plan Remediar y la entrega de medicamentos esenciales

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Juan Braceli con el auténtico postre de Balcarce. video

Menú bonaerense: el tradicional postre de Balcarce