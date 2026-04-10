Qué puede pasar con el Plan Remediar y la entrega de medicamentos esenciales

El Gobierno nacional informó días atrás que el Programa Remediar, de entrega de medicamentos esenciales a las provincias, finalizaba el 1° de abril , aunque realizaría una compra de emergencia para cubrir los meses de mayo y junio. Luego, sería reemplazado por una nueva línea de cuidado enfocada en enfermedades cardiovasculares que incluiría solo tres medicamentos .

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Al conocerse ese anuncio comunicado por el director Nacional de Medicamentos a todas las jurisdicciones en la última reunión del Consejo Federal de Salud ( COFESA ), se encendieron las alarmas en todas las provincias, ya que el plan distribuye 79 presentaciones de fármacos esenciales en el primer nivel de atención.

Frente a ello, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, denunció públicamente el proceso para cerrar Remediar , una política pública que desde hace más de dos décadas garantiza el acceso gratuito a medicamentos en todo el país. En ese sentido, calificó de "atrocidad" la medida , y arremetió con dureza: "Son unas bestias, cómo van a cerrar el programa" .

Kreplak advirtió que esta decisión desprotegerá a más de 19 millones de ciudadanos que dependen de estos botiquines para tratar patologías crónicas y cuadros agudos. "Son medicamentos que han hecho que Argentina tenga una cobertura de salud que en muy pocos lugares del mundo se ve. Este gobierno está queriendo cerrarla y no podemos permitirlo" , destacó.

Qué es Plan Remediar

Remediar es un programa que contribuye a garantizar tu derecho al acceso y cobertura a los medicamentos esenciales a través de la distribución mensual y directa a unos 7800 Centros de Salud.

El plan da respuesta al 80% de las consultas del Primer Nivel de Atención. De esta manera garantizan la cobertura de medicamentos a 19 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud.

Entran en la lista, analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, antiinflamatorios, broncodilatadores, cardiovasculares, corticoides, ginecológicos, hipoglucemiantes orales, productos oftalmológicos, sales de rehidratación oral y vitaminas.

De ahora en más, según trascendió, la reducción hará que la distribución sea en unos 800 centros de salud, con una cobertura limitada a enfermedades cardiovasculares. En ese sentido, serán entregados tres medicamentos.

Fuente: Agencia DIB