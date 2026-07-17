Dos grandes empresas avanzan con suspensiones para hacer frente a la crisis

En medio de una crisis de algunos sectores de la economía por la caída en el consumo , dos grandes empresas con asiento en la provincia de Buenos Aires avanzaron en las últimas horas con suspensiones de personal , lo que enciende una alarma a futuro sobre lo que puede pasar con esos trabajadores.

Uno de los casos es el de Cerámica Cañuelas que, debido al derrumbe de las ventas y restricción en el suministro de gas, forzó a que lleve adelante un esquema de suspensiones rotativas . En ese sentido, la empresa acordó con el sindicato un plan de licencias temporales de entre 12 y 28 días que afectará a unos 220 operarios , que percibirán el 90% de sus salarios.

La tradicional firma productora de pisos y revestimientos ubicada sobre la ruta 205, implementará un esquema de suspensiones rotativas, medida consensuada en la delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense.

El objetivo es amortiguar el impacto de una crisis sectorial que combina parálisis de la obra pública, invasión de productos importados y un desplome del consumo interno, destacó el sitio El Ciudadano.

Otro caso es el de la empresa alimenticia Georgalos, que en las últimas horas volvió a aplicar suspensiones y avanzó con una reducción salarial del 20%, profundizando la crisis que atraviesa desde el último trimestre de 2025.

La medida alcanza en esta nueva etapa a 20 trabajadores de la planta de Victoria, partido de San Fernando, incluidos delegados sindicales y empleados con más de 30 años de antigüedad. Se trata de una segunda ronda de suspensiones, luego de que durante tres meses la totalidad de los 600 operarios hubiera sido afectada por un esquema similar.

Fuente: Agencia DIB