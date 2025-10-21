martes 21 de octubre de 2025
21 de octubre de 2025 - 08:39

Cómo evoluciona la salud de la nena herida por la explosión en una escuela de Pergamino

Catalina Maglio (10 años) fue trasladada a una sala común del Hospital Garrahan. “Era un momento de felicidad y en un segundo terminó acá”, dijeron sus padres.

Por Agencia DIB
El momento de la explosión en la escuela de Pergamino.&nbsp;

El momento de la explosión en la escuela de Pergamino. 

Más noticias
La escuela de la localidad de Rancagua donde ocurrió el siniestro.

La nena herida por la explosión en la feria de ciencias en Pergamino "evoluciona favorablemente"
El Colegio Guadalupe, del barrio porteño de Palermo.

Mientras se recupera la nena herida en Pergamino en una feria de ciencias, hubo otro hecho similar en CABA

La nena había sido trasladada en un vuelo sanitario el 10 de octubre, horas después del incidente en el Instituto Comercial Rancagua, e intervenida durante más de 11 horas por un equipo multidisciplinario compuesto por siete áreas quirúrgicas.

El día anterior había sido víctima de la explosión de la maqueta de un volcán que le provocó un grave traumatismo craneofacial, luego del impacto de un fragmento metálico que ingresó por el maxilar superior del lado izquierdo hacia la cavidad intracraneal y que se alojó finalmente a dos milímetros de la arteria carótida, comprometiendo su vida.

Según contaron los padres, la pequeña "se encuentra bien, va mejorando. Tiene sus días, pero va evolucionando muy bien". En ese contexto, la madre, Ángeles, en declaraciones a Telenoche, dijo que la feria donde ocurrió la explosión "era un momento de felicidad y en un segundo terminó acá", en referencia al Hospital Garrahan.

Javier Maglio, por su parte, habló emocionado de la valentía de Catalina: "En una semana pasó de una cirugía tan grande a estar en una sala común. Para nosotros es algo impresionante, muy importante. Ahora podemos estar más con ella". Sobre el incidente, sólo atinó a decir: "Ahora lo que nos queda es que ella se recupere lo mejor posible".

El hecho tuvo lugar el 9 de octubre por la noche en el Instituto Comercial Rancagua. Además de Catalina, una docente del colegio debió ser operada en el Hospital Provincial San Felipe, de San Nicolás. El resto de los heridos -11 adultos y 4 menores- sufrieron lesiones de diferente gravedad y recibieron el alta médica horas después del incidente. (DIB)

Temas
Ver más

La nena herida por la explosión en la feria de ciencias en Pergamino "evoluciona favorablemente"

Mientras se recupera la nena herida en Pergamino en una feria de ciencias, hubo otro hecho similar en CABA

Confirman el cierre definitivo del tren que unía Buenos Aires con Bahía Blanca

La Provincia lanzó una "maratón quirúrgica" para operar a 1000 pacientes de vesícula

Promulgan las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero sin aplicación

Financiamiento Universitario: martes y miércoles de paros por la no aplicación de la ley

Issue lanza campaña que refuerza la importancia del autotesteo en la prevención del cáncer de mama

Como en el Louvre, pero en La Plata: el día del robo de cuadros en el Teatro Argentino

Habilitan herramienta que permite a jubilados de PAMI resolver reclamos médicos

La historia de dos bonaerenses a las que una mamografía les salvó la vida

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Médicos del Garrahan frente al Congreso. 

Promulgan las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero sin aplicación

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Novedades del mercado eléctrico. 

El Gobierno traslada al mercado las decisiones de compra y venta de energía

Por  Agencia DIB