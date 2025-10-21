Cómo evoluciona la salud de la nena herida por la explosión en una escuela de Pergamino

Catalina Maglio , la nena de 10 años internada en el Hospital Garrahan tras ser herida por una explosión durante un experimento escolar en Pergamino y que dejó a otras 16 personas afectadas, salió de terapia intensiva .

Mientras se recupera la nena herida en Pergamino en una feria de ciencias, hubo otro hecho similar en CABA

La nena había sido trasladada en un vuelo sanitario el 10 de octubre, horas después del incidente en el Instituto Comercial Rancagua , e intervenida durante más de 11 horas por un equipo multidisciplinario compuesto por siete áreas quirúrgicas.

El día anterior había sido víctima de la explosión de la maqueta de un volcán que le provocó un grave traumatismo craneofacial, luego del impacto de un fragmento metálico que ingresó por el maxilar superior del lado izquierdo hacia la cavidad intracraneal y que se alojó finalmente a dos milímetros de la arteria carótida, comprometiendo su vida.

Según contaron los padres, la pequeña " se encuentra bien, va mejorando . Tiene sus días, pero va evolucionando muy bien". En ese contexto, la madre, Ángeles, en declaraciones a Telenoche, dijo que la feria donde ocurrió la explosión "era un momento de felicidad y en un segundo terminó acá", en referencia al Hospital Garrahan.

Javier Maglio, por su parte, habló emocionado de la valentía de Catalina: "En una semana pasó de una cirugía tan grande a estar en una sala común. Para nosotros es algo impresionante, muy importante. Ahora podemos estar más con ella". Sobre el incidente, sólo atinó a decir: "Ahora lo que nos queda es que ella se recupere lo mejor posible".

El hecho tuvo lugar el 9 de octubre por la noche en el Instituto Comercial Rancagua. Además de Catalina, una docente del colegio debió ser operada en el Hospital Provincial San Felipe, de San Nicolás. El resto de los heridos -11 adultos y 4 menores- sufrieron lesiones de diferente gravedad y recibieron el alta médica horas después del incidente. (DIB)