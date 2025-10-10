viernes 10 de octubre de 2025
10 de octubre de 2025 - 10:17

Pergamino: una explosión en una feria escolar dejó una menor grave y varios heridos

La mayoría de los lesionados por el estallido son menores de edad, y uno de ellos se encuentra en grave estado.

Por Agencia DIB
El momento de la explosión en la escuela de Pergamino.&nbsp;

El momento de la explosión en la escuela de Pergamino. 

Una explosión durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua, en Pergamino, terminó en una verdadera pesadilla: más de una decena de personas resultaron heridas, la mayoría chicos, y una nena pelea por su vida tras recibir el impacto directo en la cara.

El accidente que provocó una conmoción generalizada en esta ciudad del norte bonaerense ocurrió cuando un grupo de alumnos y docentes realizaba un experimento que simulaba la erupción de un volcán en una maqueta hecha con diversos materiales.

Todo parecía bajo control, pero la reacción química se fue de control y todo terminó explotando como si fuera una bomba. Más de 10 personas resultaron heridas, la mayoría de ellas chicos, y una nena está grave tras recibir un impacto en el rostro.

La pequeña fue internada en el Hospital San José y durante la madrugada de este viernes, fue trasladada en helicóptero al Hospital Garrahan por el riesgo de perder un ojo y el daño facial severo.

La secuencia quedó registrada por los celulares de los testigos. En las imágenes se ve cómo, durante la demostración, el experimento detona violentamente y lanza fragmentos y esquirlas hacia el público. El estruendo fue tan fuerte que desató gritos, corridas y escenas de desesperación. (DIB)

Por  Agencia DIB