Pergamino: la Corte Bonaerense confirmó la cesantía de un delegado municipal de ATE

El máximo tribunal bonaerense dejó firme una exclusión de tutela sindical solicitada por el municipio. El caso atravesó dos instancias judiciales.

Por Agencia DIB
La Suprema Corte le dio la derecha a la Municipalidad de Pergamino.

Después de casi cuatro años de trámite judicial, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó la exclusión de tutela sindical de un delegado de ATE y dejó firme la autorización para que la Municipalidad de Pergamino aplique la sanción de cesantía.

La decisión cierra un expediente que comenzó con un conflicto administrativo en 2021, derivó en una demanda en 2022 y fue confirmado en dos instancias judiciales.

De acuerdo con el diario La Opinión de Pergamino, el conflicto se remonta a septiembre de 2021. Según el planteo municipal, Gastón Alberto Rivarola -empleado del área de Servicios Públicos y delegado sindical- acumuló varias inasistencias. La Municipalidad lo intimó a justificar esas ausencias y a reintegrarse a sus tareas bajo apercibimiento de cesantía, conforme lo establece la Ley 14.656 que regula el empleo municipal en la provincia.

Ante la falta de justificación considerada válida por la administración, se dictó un decreto disponiendo la cesantía. Sin embargo, el Municipio debió retrotraer esa decisión al advertir que Rivarola gozaba de tutela sindical por su condición de delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La ley impide despedir o sancionar a un delegado sin autorización judicial previa.

En febrero de 2022, sigue La Opinión, la Municipalidad inició formalmente la acción de exclusión de tutela sindical ante el Tribunal de Trabajo Nº 1 de Pergamino. El planteo fue claro: solicitar autorización judicial para poder aplicar la sanción disciplinaria prevista para el abandono de cargo, sosteniendo que las inasistencias no estaban justificadas y que no tenían relación con la actividad gremial del trabajador.

Por su parte, la defensa de Rivarola negó los hechos y sostuvo que detrás del proceso existía una intención antisindical.

En agosto de 2024, el Tribunal de Trabajo Nº 1 resolvió hacer lugar al pedido municipal. El tribunal consideró que estaba acreditada la relación laboral; que Rivarola tenía estabilidad gremial como delegado; que las inasistencias existieron; que no se probó que estuvieran debidamente justificadas; que la sanción resultaba proporcionada. En consecuencia, autorizó la exclusión de la tutela sindical al solo efecto de aplicar la cesantía.

La defensa del delegado recurrió ante la Suprema Corte bonaerense mediante un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. El eje de la impugnación estuvo puesto en la valoración de la prueba, especialmente en torno de certificados médicos y a la interpretación procesal realizada por el tribunal laboral.

Ahora, la Suprema Corte rechazó el recurso. El máximo tribunal provincial sostuvo que no se acreditó absurdo ni violación legal en la sentencia dictada en Pergamino y que la decisión de excluir la tutela sindical se ajustó a derecho. Con ese pronunciamiento, el fallo quedó firme.

Fuente: Agencia DIB

