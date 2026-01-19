lunes 19 de enero de 2026
19 de enero de 2026 - 21:15

Combo letal: un niño en cuatriciclo, una mujer sin casco y el conductor de una camioneta filmando

El episodio grafica la actitud de muchos veraneantes que salen sin cuidado, poniendo en riesgo su vida y la de los demás.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
"Detectamos este combo de riesgo total: menor manejando un cuatriciclo; mujer circulando sin casco; ambos cuatriciclos sin antena alta con banderín; conductor de la Amarok filmando mientras maneja. Resultado: licencia inhabilitada ”, indicó la cartera que dirige Martín Marinucci. Y añadió: "Un cuatriciclo no es un juguete para chicos y una 4x4 no te da vía libre para el descontrol".

El episodio grafica la actitud de muchos veraneantes que salen sin cuidado e incumpliendo las reglas, poniendo en riesgo su vida y la de los demás. En lo que va del mes de enero, varios episodios trágicos han puesto el tema de la imprudencia vial en zonas de médanos en agenda y análisis de la opinión pública. El caso de Bastian Jerez, el niño de ocho años que por estas horsa pelea por su vida, es el más grave y elocuente de lo que puede ocurrir en una salida presuntamente divertida en la que no se respetan las normas de seguridad correspondientes a los vehículos utilizados.

