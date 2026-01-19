lunes 19 de enero de 2026
Bastian Jerez fue operado nuevamente: su estado es delicado y permanece en terapia intensiva

Los médicos decidieron reliazarle un drenaje en los ventrículos cerebrales y se le colocó una válvula para controlar la presión.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Bastián sufrió fuertes traumatismos en la cabeza y el hígado, en un evento vial en La Frontera, Pinamar.&nbsp;

Maximiliano Jerez quedó imputado en la causa que investiga el accidente ocurrido en Pinamar. (Imagen de TV) 

El padre de Bastian, la conductora del "UTV" y el dueño de la camioneta quedaron imputados
Bastian Jerez, de 8 años, sufrió múltiples traumatismos en un grave evento vial en Pinamar. 

La salud de Bastian: el niño fue sometido a una cirugía de cierre abdominal y continúa internado

Bastian Jerez, el niño de 8 años que sufrió un accidente hace una semana en Pinamar, mientras se desplazaba en un vehículo "UTV" con su padre y amigos, continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil de Mardel Plata en grave estado de salud. Según informó el centro sanitario pasadas las 20, fue operado por quinta vez tras realizarle una evaluación neurológica.

"El Hospital Provincial Materno Infantil 'Victorio Tetamanti' informa sobre el paciente pediátrico de 8 años de edad internado en nuestro hospital desde el día 15 de enero, que en la tarde de hoy, fue evaluado por el equipo de neurocirugía, que realizó nuevos estudios, y detectó un aumento del sangrado intraventricular", precisó el parte. Y añadió: "Ante esta situación, se decidió llevarlo nuevamente a quirófano, se realizó drenaje de sangrado ventricular y se colocó válvula de derivación ventricular externa que permita controlar la presión y favorecer su evolución".

El sangrado ventricular o hemorragia intraventricular (HIV), es un sangrado dentro de los ventrículos cerebrales (espacios llenos de líquido) que puede darse por traumatismos, accidentes cerebrovasculares o malformaciones.

Siniestro Bastian Pinamar

El evento vial

Bastian quedó internado el lunes 12 de enero alrededor de las 21, minutos después del evento vial entre una camioneta y dos vehículos "UTV" - en uno iba él con dos menores más, la conductora y su padre - en la zona de La Frontera, en la localidad de Pinamar.

El jueves, tras mantenerse estable, pudo ser trasladado al hospital pediátrico de Mar del Plata. Por el impacto entre los rodados, el niño sufrió múltiples traumatismos en el cráneo y el torso, con grave compromiso hepático.

Fuente: Agencia DIB

