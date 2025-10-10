viernes 10 de octubre de 2025
10 de octubre de 2025 - 12:04

Chivilcoy: un camionero murió al volcar su vehículo cargado de soja sobre la Ruta 5

El conductor tenía 34 años. Viajaba solo cuando el camión con soja se despistó en la Ruta 5, próximo a Chivilcoy, y volcó sobre la banquina contraria.

Por Agencia DIB
Foto: La Razón de Chivilcoy.

Foto: La Razón de Chivilcoy.

Un camionero de 34 años perdió la vida este jueves por la tarde en un trágico accidente sobre la Ruta Nacional 5, cerca de Chivilcoy. Según informó La Razón de Chivilcoy, el siniestro ocurrió alrededor de las 19.00, en el kilómetro 180,500, cuando el camión que conducía volcó sobre la banquina contraria.

Más noticias
El puente ferroviario colapsado, entre Chivilcoy y 25 de Mayo. 

Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo
Este lunes 13 de octubre, el gobernador Axel Kicillof encabezará en Mar del Plata la ceremonia de apertura de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses. video

Mar del Plata recibe a más de 30.000 finalistas de los Juegos Bonaerenses

Según informaron fuentes oficiales, el vehículo siniestrado era un camión Ford Cargo 1722 blanco, dominio DRZ-216, que remolcaba dos tolvas cargadas con soja. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado, cruzó de carril y terminó volcando, lo que provocó su fallecimiento en el acto.

Quién era el camionero

La víctima fue identificada como Víctor Ramón Arregui, de 34 años, con domicilio en Alberti. Era el único ocupante del vehículo que circulaba por la Ruta 5. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°4 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del doctor Lisandro Masson, bajo la carátula “Averiguaciones causales de muerte”.

Temas
Ver más

Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo

Mar del Plata recibe a más de 30.000 finalistas de los Juegos Bonaerenses

La Provincia lanza una curiosa campaña para que los hombres vayan al médico

Tragedia en Pergamino: una explosión en una feria escolar dejó una menor grave y varios heridos

Un hombre mató a su padre a martillazos tras discutir por un paquete de cirgarrillos

Un detenido por las muertes dudosas de una mujer y su hija en Bahía Blanca

UNLP: Veterinaria tiene el primer tomógrafo computado de una universidad pública

Costa Atlántica: finalizaron las obras de mejora y repavimentación de la ruta 63

Vecinos del interior bonaerense volverán a reclamar por las rutas en mal estado

Pergamino: con 24 horas de diferencia dos camiones volcaron a la altura del kilómetro 206 de la ruta 8

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El momento de la explosión en la escuela de Pergamino. 

Tragedia en Pergamino: una explosión en una feria escolar dejó una menor grave y varios heridos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Foto: La Razón de Chivilcoy.

Chivilcoy: un camionero murió al volcar su vehículo cargado de soja sobre la Ruta 5

Por  Agencia DIB